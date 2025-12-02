Así lo expresó en su columna de este martes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, quien advirtió también por la desocupación.

Hoy 08:24

En su columna de este martes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó la situación económica del país y advirtió sobre el impacto que están sufriendo las pymes, la industria y el empleo.

Granados señaló que el 90% del entramado industrial argentino está compuesto por pymes, aunque remarcó que su número es reducido en comparación con países de la región: “Estamos al menos 50% más abajo por habitante que Brasil, Chile y Paraguay. Y no las hay porque no hay financiamiento que las apoye”.

Según el analista, durante los últimos dos años los sectores ganadores fueron la minería, las canteras, el sector inmobiliario, la agricultura, la ganadería y la intermediación financiera. En contraste, la industria, la construcción y el comercio resultaron perjudicados, afectando a lo que describió como “la Argentina productiva”.

Granados explicó que el antiguo funcionamiento financiero dejó de sostener a las empresas. “Antes te salvaba el gerente financiero: con inflación demoraba el pago y, cuando se devaluaba, se licuaba la deuda. Ahora la macro se ordenó y hubo un cambio profundo. Como no hubo devaluación, las empresas empezaron a ajustarse internamente”.

También mencionó que las medianas empresas enfrentan dificultades ante el ingreso de productos importados, lo que agrava la situación de la producción local. “La industria nacional está en crisis entre la baja de consumo y la apertura de importaciones. Después de que pongan aranceles a todo, hay que salir a la calle”, afirmó. A su vez, sostuvo que la matriz productiva del país está cambiando “y eso no es gratis”.

En ese contexto, Granados recomendó que el Gobierno busque mayoría en Diputados y ponga especial atención en contener la desocupación. Para ello, consideró imprescindible “transformar el mercado financiero, porque las pymes necesitan créditos”.

En relación con el panorama energético, indicó que Alemania comprará gas de Vaca Muerta a un consorcio argentino por 7 mil millones de dólares, y observó que la recaudación volvió a caer, principalmente por la baja en las retenciones al sector agropecuario.

Granados advirtió además sobre la consolidación de estructuras dominantes: “Se van formando ciertos monopolios en las empresas grandes, que para poder competir y ser eficientes, juegan fuerte”. Finalmente, sostuvo que el campo y la minería son hoy “lo más fuerte que tiene el país”.