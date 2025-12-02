Ingresar
Cayó un municipal bandeño por golpear y amenazar con un cuchillo a su pareja embarazada

La joven, de 22 años, escapó de la vivienda y denunció la agresión. La fiscal Gallo ordenó la inmediata detención del acusado.

Hoy 09:52

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Aristóbulo del Valle y San Isidro, en el barrio Centro. La joven, de 22 años, explicó que se encontraba acostada debido a una descompostura propia de la gestación cuando su pareja —Coronel, de 32 años— comenzó a insultarla, acusándola de “no hacer nada”. 

Al responder que no se sentía bien, el hombre la empujó y le aplicó un golpe en el rostro.

Según relató, el agresor tomó luego un cuchillo y la amenazó con matarla. La joven logró salir de la vivienda mientras el hombre arrojaba sus prendas a la calle.

Cerca de las 15.30, la víctima se presentó en la Comisaría Nº 12 de la Mujer y la Familia, donde radicó la denuncia. La fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, Dra. María del Pilar Gallo, ordenó la inmediata detención del acusado, que fue concretada por personal policial en el domicilio.

