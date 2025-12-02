Víctor Riggio, cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Sarmiento

El “Tano” tiene avanzadas las gestiones con la dirigencia para volver a dirigir en el fútbol santiagueño.

Hoy 10:24

Sarmiento de La Banda comienza a definir su proyecto deportivo para la temporada 2026 del Torneo Federal A, y todo indica que el banco de suplentes ya tiene un nombre señalado: Víctor Riggio. El experimentado DT, de amplia trayectoria en el ascenso, se convirtió en el principal candidato para suceder a Cristian Molins, y las gestiones con la dirigencia están muy avanzadas.

El “Tano” Riggio, quien quedó en la historia de Central Córdoba tras lograr el ascenso a la Primera Nacional en 2014, viene de dirigir a Central Norte de Salta, donde fue distinguido como el mejor entrenador del Federal A con el premio Alumni. Su conocimiento de la categoría y su perfil de trabajo convencieron rápidamente a los directivos del Profe, que ven en él al líder ideal para encarar un nuevo año competitivo.

Riggio también sabe lo que es ascender con Central Norte, llevando al Cuervo a la segunda categoría del fútbol argentino tras superar al Profe en la final disputada en Catamarca.

Mientras tanto, el club trabaja en el armado del plantel 2026. La dirigencia apunta a renovar a referentes como Rodrigo Herrera, Israel Roldán y Juan Mendonça, quienes continuarían en el equipo. Sin embargo, se espera una reestructuración amplia del plantel, con un número importante de refuerzos que serán seleccionados en conjunto con el nuevo entrenador.

Con la decisión final al caer, Sarmiento acelera para asegurar a Víctor Riggio y comenzar cuanto antes la planificación de una temporada en la que buscará volver a ser protagonista y que lo tendrá nuevamente como representante santiagueño en la Copa Argentina.