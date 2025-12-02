Yakarta superó a Tokio y se convirtió en la ciudad más poblada del mundo

Un nuevo informe de la ONU modificó el ranking global de megaciudades y ubicó a la capital de Indonesia en el primer lugar, con más de 42 millones de habitantes.

Hoy 11:05

La capital de Indonesia, Yakarta, quedó oficialmente posicionada como la ciudad más grande del mundo al superar a Tokio en la nueva clasificación publicada por Naciones Unidas. El informe Perspectivas de Urbanización Mundial 2025 actualizó las definiciones de ciudades, pueblos y zonas rurales y, bajo esos criterios, la metrópoli pasó a encabezar el listado global con una población estimada de 42 millones de personas. Así desplazó a la capital japonesa, que durante décadas lideró el ranking de megaciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ascenso demográfico de Yakarta es significativo: en 2018 ocupaba el puesto 33 y, tras la revisión metodológica, pasó a la lista de urbes que superan los 10 millones de habitantes. La actualización se enmarca en un escenario global donde casi la mitad de los 8200 millones de habitantes del mundo reside en centros urbanos, según la ONU. Mientras que en 1975 existían solo ocho megaciudades, hoy son 33, de las cuales 19 están en Asia.

La nueva clasificación, indicó el portal Time Out, también modificó el orden general. Dhaka, capital de Bangladesh, quedó en el segundo lugar con 37 millones de habitantes, mientras que Tokio pasó al tercero con 33 millones de habitantes.

El rediseño del ranking responde a los cambios introducidos por la ONU en la definición de “ciudad”, que ahora se basa en criterios más precisos sobre densidad, población, edificaciones, actividad económica y de servicios. Según publicó The Guardian, bajo estos parámetros Yakarta ya había tomado el liderazgo en 2010, aunque la reclasificación recién quedó reflejada en el informe de este año.

“La nueva evaluación proporciona una delimitación más comparable a nivel internacional de la extensión urbana, basada en criterios poblacionales y geoespaciales similares”, señaló Patrick Gerland, jefe de la sección de estimaciones y proyecciones de población del departamento de la ONU.

Sin embargo, el tamaño de una ciudad no necesariamente implica calidad de vida. Yakarta enfrenta una combinación crítica de problemas estructurales: es una de las capitales más expuestas a terremotos, sufre inundaciones recurrentes, padece hacinamiento y presenta un fenómeno que preocupa a especialistas en planificación urbana: el hundimiento acelerado del suelo, según advirtió NBC en un informe reciente.

El estudio de la ONU también proyecta cómo podría modificarse el mapa urbano mundial en las próximas décadas. De acuerdo con las estimaciones, Dhaka podría convertirse en la ciudad más poblada del mundo en 2050, con más de 52 millones de habitantes. En el extremo opuesto, Tokio registraría una caída de 2,7 millones de habitantes hacia mediados del siglo, reflejo del envejecimiento de su población y la persistente baja tasa de natalidad.