Policiales

Una niña de 3 años lucha por salvar un ojo tras un brutal ataque de su perro pitbull

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Paraíso, en La Banda, donde la pequeña fue mordida por un perro de la familia. Su estado es delicado, aunque su vida no corre peligro.

Hoy 12:09

Una niña de 3 años sufrió un violento ataque por parte del perro de su propia familia y debió ser traslada de urgencia al centro de salud provincial (CePSI). El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 18 hs en una vivienda del barrio Paraíso, según informaron fuentes policiales.

La madre de la menor contó que su hija fue mordida en el rostro por un perro de la familia, cruce de labrador con pitbull. De inmediato la niña fue llevada al CePSI, donde la atendió la Dra. Ovejero, quien confirmo que será intervenida para evaluar el estado de su ojo, aunque su vida no corre peligro.

La fiscal de turno, Dra. Montes, ordeno realizar examen médico más completo, además de un relevamiento en el barrio y entrevistas a vecinos que pudieran haber presenciado el ataque, con el fin de esclarecer como se produjo este grave episodio.

