Caso del niño estrangulado en Tucumán: cómo fue la reacción del adolescente imputado

El menor de 16 años continúa detenido y es el principal acusado por la muerte del pequeño de 10 años, ocurrida en la casa del abuelo de la víctima.

Hoy 12:16

El crimen de un nene de 10 años en Tucumán sumó un nuevo y escalofriante capítulo este martes, cuando la Justicia brindó detalles sobre cómo fue el asesinato que tiene como principal sospechoso a un adolescente de 16 años.

Entre los datos que revelaron las fuentes judiciales en las últimas horas hay uno que llamó la atención por sobre los demás y está vinculado con la actitud del principal sospechoso.

De acuerdo al informe policial, el adolescente de 16 años llamó al Servicio de Emergencias (911) a las 7 de la mañana para contar que había ocurrido algo malo.

En la llamada, según señaló el medio local El Tucumano, el acusado dijo que “se quedó a dormir en la casa de su amigo y que había ahorcado con sus manos al hermano menor y no sabía si estaba con vida".

Luego de un breve intercambio, el adolescente le dio la dirección de su casa a la Policía y rápidamente el jefe de la Dirección General de Investigaciones, Miguel Carabajal, dio intervención a la División de Homicidios.

Un equipo de efectivos policiales primero pasó a buscar al principal sospechoso y luego se presentó en la casa de la víctima.

Al llegar le explicaron a su tío abuelo la llamada que recibieron y, con su autorización, se dirigieron hacia el fondo de la vivienda donde está la habitación en la que dormían los hermanos.

Cuando intentaron despertarlos, solo dos de los tres hermanos reaccionaron. Al revisar al tercero, sospecharon que podría estar sin vida. Los médicos del servicio 107 confirmaron su deceso.

El fiscal Pedro Gallo dispuso que el adolescente fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde fue atendido por profesionales que deberán elaborar un informe para definir su situación procesal. Por el momento, el joven permanece aislado.

Hasta ahora, no hay información oficial que confirme que el sospechoso padezca alguna patología o trastorno mental, pese al testimonio de los familiares.

De acuerdo con las primeras pericias, la víctima no habría presentado signos que permitan sospechar de un ataque sexual. Sin embargo, el médico de la Policía recomendó practicarle una autopsia debido a la rigidez que presentaba su cuerpo.