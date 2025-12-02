Añatuya: una motociclista terminó hospitalizada tras perder el control de su vehículo

La conductora, de 36 años, derrapó en la intersección de las calles Senador Villar y Mitre. Sufrió golpes en una rodilla y un hombro, y quedó internada en observación en el hospital local.

Hoy 13:40

Una mujer de 36 años fue hospitalizada esta mañana luego de sufrir un accidente con su motovehículo en la ciudad. El hecho ocurrió cerca de las 11:00 horas, cuando la conductora derrapó mientras circulaba por la calle Senador Villar.

La víctima fue identificada como Verónica Roxana Palavecino, domiciliada en el barrio Campo Rosso. El siniestro se produjo en la zona de la intersección con la calle Mitre.

Alertados por la Sala de Monitoreo, personal de la División Prevención de la Departamental 13 se constituyó en el lugar, donde encontraron a la motociclista tendida en el suelo y siendo asistida por transeúntes.

Debido a los golpes, se solicitó de inmediato la colaboración de una ambulancia municipal. La Sra. Palavecino fue trasladada al nosocomio de Añatuya, donde fue examinada por el Dr. Mamani Roque.

Según el parte médico, la mujer presentaba dolor en una rodilla y un hombro, por lo que quedó internada en observación y bajo el cuidado de un familiar. El motovehículo involucrado en el accidente fue retirado del lugar por la familia antes de que llegara el personal policial.