Se inauguró el Parque del Río, un centro comercial que impulsa el desarrollo urbano

El nuevo complejo, habilitado con la presencia de autoridades provinciales y municipales, incorpora servicios esenciales y genera 50 puestos de trabajo directos. Beneficiará a más de 1.300 familias, número que crecerá con la expansión del conglomerado urbano.

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, acompañó esta mañana la inauguración del Centro Comercial Parque del Río, una obra que refleja una visión de crecimiento planificado, inversión local y articulación entre el sector público y privado, pensada para mejorar la calidad de vida de las familias santiagueñas.

Estuvieron presentes el ministro de Producción, Miguel Mandrille; la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, acompañada por funcionarios del municipio capitalino y vecinos que hoy celebran este nuevo espacio para su barrio.

“Si bien hay un Gobierno provincial que hace una eficiente administración de sus recursos para garantizar la presencia del Estado en todo el territorio provincial donde hace escuelas, viviendas, rutas, obras viales, hídricas y de infraestructura varias, también hay un Gobierno que seduce con las medidas que ha venido tomando a la iniciativa privada”, precisó el Vicegobernador al respecto.

“La previsibilidad en la gestión, hace que la iniciativa privada confíe en la provincia y, a partir de allí, seguir generando emprendimientos privados que generan empleo genuino”, amplió.

La obra tuvo una duración de 18 meses y en la misma trabajaron de manera directa más de 50 obreros de diferentes rubros le la construcción, dónde se encuentran emplazados locales comerciales que incluyen Supermercado, Farmacia, Panadería y Carnicería, que generarán 50 nuevos puestos laborales.

De esta manera se garantiza la asequibilidad de productos de primera necesidad en comercios de cercanía a las más de 1300 familias que viven actualmente en la zona, cifra que se se incrementará al doble cuando habiliten los nuevos barrios incluidos en este conglomerado urbano.