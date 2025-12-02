Una veterinaria advierte: cada cuánto debe bañarse un perro para evitar malos olores

La profesional detalló cuál es el intervalo recomendado para bañar a los perros y advirtió sobre los problemas de piel y malos olores que pueden aparecer cuando no se respeta esta frecuencia.
Bañar a un perro puede ser una tarea difícil, ya que hay muchos cuidados a tener en cuenta para proteger su salud. Entre ellos, la frecuencia del baño suele generar muchas dudas, y Laura Londoño, reconocida veterinaria e influencer reveló cada cuánto hay que bañar a los perros para que estén sanos y huelan bien.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La veterinaria aseguró que lo ideal es bañar a los perros una vez por mes. Además, explicó que lavarlos con mayor frecuencia puede llevarlos a contraer afecciones dermatológicas, perder el brillo del pelo y acumular mal olor.
“Lo más seguido que podemos bañar a nuestro perro es cada un mes. No se recomienda que se bañe muy seguido porque podemos generar afecciones dermatológicas, el pelo puede perder su brillo, o incluso puede empezar a oler muy feo”, detalló Londoño en un video de Youtube.
De todas maneras, señaló que si el perro se ensucia mucho antes del mes, puede volver a bañarse sin problemas: “Si lo bañaste y a los 15 días se ensució completamente, no va a pasar absolutamente nada porque lo bañes de vez en cuando mucho más frecuente”.
Bañar los perros una vez por mes