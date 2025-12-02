Ingresar
Una veterinaria advierte: cada cuánto debe bañarse un perro para evitar malos olores

La profesional detalló cuál es el intervalo recomendado para bañar a los perros y advirtió sobre los problemas de piel y malos olores que pueden aparecer cuando no se respeta esta frecuencia.

Hoy 13:49

Bañar a un perro puede ser una tarea difícil, ya que hay muchos cuidados a tener en cuenta para proteger su salud. Entre ellos, la frecuencia del baño suele generar muchas dudas, y Laura Londoño, reconocida veterinaria e influencer reveló cada cuánto hay que bañar a los perros para que estén sanos y huelan bien.

La veterinaria aseguró que lo ideal es bañar a los perros una vez por mes. Además, explicó que lavarlos con mayor frecuencia puede llevarlos a contraer afecciones dermatológicas, perder el brillo del pelo y acumular mal olor.

“Lo más seguido que podemos bañar a nuestro perro es cada un mes. No se recomienda que se bañe muy seguido porque podemos generar afecciones dermatológicas, el pelo puede perder su brillo, o incluso puede empezar a oler muy feo”, detalló Londoño en un video de Youtube.

De todas maneras, señaló que si el perro se ensucia mucho antes del mes, puede volver a bañarse sin problemas: “Si lo bañaste y a los 15 días se ensució completamente, no va a pasar absolutamente nada porque lo bañes de vez en cuando mucho más frecuente”.

  • Una vez por mes es la frecuencia recomendada para la mayoría de los perros.
  • Respetar el intervalo ayuda a mantener la piel equilibrada y el pelaje con brillo.
  • Usar shampoo específico para perros, ya que el pH es distinto al de los humanos.
  • Enjuagar muy bien para evitar irritaciones o restos de producto.
  • Secar por completo con toalla o secador a temperatura moderada, sobre todo en climas fríos.
  • Cepillar a diario si el perro se ensucia mucho entre baños.
  • Baño seco ocasional como complemento para reducir olores sin dañar la piel.
  • No bañar al perro con demasiada frecuencia, ya que puede causar sequedad, irritación y pérdida de brillo.
  • Evitar el uso de productos humanos, como shampoos o jabones, por su diferencia de pH.
  • No dejar restos de espuma, que pueden generar picazón o dermatitis.
  • Secar bien las orejas, especialmente en razas con pliegues o tendencia a otitis.
  • Después del mar o la pileta, enjuagar sí o sí para retirar sal, arena o cloro.
  • Consultar al veterinario si el perro tiene antecedentes de problemas dermatológicos o requiere baños medicados.

