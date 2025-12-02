Una veterinaria advierte: cada cuánto debe bañarse un perro para evitar malos olores

La profesional detalló cuál es el intervalo recomendado para bañar a los perros y advirtió sobre los problemas de piel y malos olores que pueden aparecer cuando no se respeta esta frecuencia.

Hoy 13:49

Bañar a un perro puede ser una tarea difícil, ya que hay muchos cuidados a tener en cuenta para proteger su salud. Entre ellos, la frecuencia del baño suele generar muchas dudas, y Laura Londoño, reconocida veterinaria e influencer reveló cada cuánto hay que bañar a los perros para que estén sanos y huelan bien.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La veterinaria aseguró que lo ideal es bañar a los perros una vez por mes. Además, explicó que lavarlos con mayor frecuencia puede llevarlos a contraer afecciones dermatológicas, perder el brillo del pelo y acumular mal olor.

“Lo más seguido que podemos bañar a nuestro perro es cada un mes. No se recomienda que se bañe muy seguido porque podemos generar afecciones dermatológicas, el pelo puede perder su brillo, o incluso puede empezar a oler muy feo”, detalló Londoño en un video de Youtube.

De todas maneras, señaló que si el perro se ensucia mucho antes del mes, puede volver a bañarse sin problemas: “Si lo bañaste y a los 15 días se ensució completamente, no va a pasar absolutamente nada porque lo bañes de vez en cuando mucho más frecuente”.

Una vez por mes es la frecuencia recomendada para la mayoría de los perros.

es la frecuencia recomendada para la mayoría de los perros. Respetar el intervalo ayuda a mantener la piel equilibrada y el pelaje con brillo.

ayuda a mantener la piel equilibrada y el pelaje con brillo. Usar shampoo específico para perros , ya que el pH es distinto al de los humanos.

, ya que el pH es distinto al de los humanos. Enjuagar muy bien para evitar irritaciones o restos de producto.

para evitar irritaciones o restos de producto. Secar por completo con toalla o secador a temperatura moderada, sobre todo en climas fríos.

con toalla o secador a temperatura moderada, sobre todo en climas fríos. Cepillar a diario si el perro se ensucia mucho entre baños.

si el perro se ensucia mucho entre baños. Baño seco ocasional como complemento para reducir olores sin dañar la piel.

como complemento para reducir olores sin dañar la piel. No bañar al perro con demasiada frecuencia , ya que puede causar sequedad, irritación y pérdida de brillo.

, ya que puede causar sequedad, irritación y pérdida de brillo. Evitar el uso de productos humanos , como shampoos o jabones, por su diferencia de pH.

, como shampoos o jabones, por su diferencia de pH. No dejar restos de espuma , que pueden generar picazón o dermatitis.

, que pueden generar picazón o dermatitis. Secar bien las orejas , especialmente en razas con pliegues o tendencia a otitis.

, especialmente en razas con pliegues o tendencia a otitis. Después del mar o la pileta , enjuagar sí o sí para retirar sal, arena o cloro.

, enjuagar sí o sí para retirar sal, arena o cloro. Consultar al veterinario si el perro tiene antecedentes de problemas dermatológicos o requiere baños medicados.

Bañar los perros una vez por mes