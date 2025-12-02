La industria del juguete vive una fuerte crisis, pero en Santiago esperan mejores ventas

La CAIJ advirtió una caída nacional por el avance de las importaciones y la baja demanda. En Santiago del Estero, comerciantes mantienen expectativas para diciembre y ofrecen facilidades de pago.

Hoy 14:30

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) alertó que el sector atraviesa uno de sus momentos más críticos, marcado por el fuerte ingreso de productos importados, ventas minoristas en baja y fábricas con alta capacidad ociosa. La preocupación crece a pocas semanas de la Navidad, una de las fechas clave del año.

Sin embargo, en Santiago del Estero los comercios del rubro mantienen cierto optimismo y esperan un repunte en diciembre.

En diálogo con Noticiero 7, la comerciante María Elena, especializada en juguetes didácticos, describió el escenario: “Está tranquilo todavía. Sabemos que la juguetería es uno de los rubros más golpeados, pero esperamos esta fiesta con mucho optimismo”.

La vendedora explicó que trabajan principalmente con productos nacionales debido a la dificultad para competir con lo importado.

“Muchas veces no podemos competir. Vamos a un importador nacional y llegan juguetes de otras procedencias. Lo nuestro es mucho nacional”, señaló.

Para estimular las ventas, los comercios aplican precios de contado en hasta 6 cuotas y buscan opciones más económicas.

“Partimos de los 8 mil pesos. El año pasado estuvo bajo y el Día del Niño también, pero no perdemos la esperanza de que resurja”, afirmó.

Sobre la variedad de precios, detalló: “Tenemos rompecabezas de madera desde 8 mil pesos; juegos de mesa de 30 a 50 mil; juguetes de construcción en madera, plástico o goma; autos y muñequitas desde 6 mil, y juguetes a pila que llegan a los 50 mil”.

A pesar del contexto nacional, los comercios santiagueños se preparan para una Navidad con mayor movimiento, apoyados en promociones, variedad de productos y la apuesta por la fabricación nacional.