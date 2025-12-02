Red Bull y Racing Bulls confirmaron sus pilotos para 2026 y quedó completa la grilla de la Fórmula 1

Con Colapinto nuevamente como protagonista, la Máxima ya tiene a todos sus pilotos para la próxima temporada.

Hoy 14:52

Las escuderías Red Bull y Racing Bulls oficializaron a sus pilotos para la temporada 2026, por lo que la grilla de la Fórmula 1 ya está totalmente definida. El anuncio confirmó la llegada del francés Isack Hadjar al primer equipo y la continuidad del neozelandés Liam Lawson en la escudería satélite.

La gran novedad pasa por Hadjar, quien será el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull. El joven de 21 años se ganó el ascenso gracias a sus destacadas actuaciones en Racing Bulls, incluyendo un podio en el GP de Países Bajos.

Hadjar sube a Red Bull y acompañará a Verstappen

El neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo y con chances de obtener su quinto título este domingo en Abu Dhabi, continuará como líder del equipo. De ganar y si Lando Norris finaliza cuarto, el neerlandés se coronará nuevamente.

A su lado estará Isack Hadjar, una de las grandes promesas de la academia de Red Bull. Su rendimiento, madurez y resultados en su temporada debut convencieron a la dirección deportiva del equipo que dirige Christian Horner.

Racing Bulls mantiene a Lawson y apuesta por Lindblad

En Racing Bulls continuará Liam Lawson, quien logró regularidad tras un inicio complicado que incluso lo había bajado temporalmente del equipo principal. Hoy marcha 14° en el campeonato, con 38 puntos y un sólido cierre de temporada.

Su nuevo compañero será Arvid Lindblad, piloto británico-sueco de 18 años, considerado una de las máximas promesas del programa de jóvenes talentos. Lindblad viene de cerrar un gran año: fue cuarto en Fórmula 3 y actualmente pelea en los primeros puestos de Fórmula 2.

El gran perjudicado: Yuki Tsunoda quedó sin asiento

El japonés Yuki Tsunoda es el piloto que quedó fuera de la Fórmula 1 para 2026. Su continuidad dependía del acuerdo con Honda, pero con la llegada de Ford como nuevo motorista de Red Bull y Racing Bulls, su presencia perdió sustento.

Tsunoda disputó dos Grandes Premios con Racing Bulls y otros 21 con Red Bull, pero apenas sumó 33 puntos, muy lejos del rendimiento de sus compañeros.

La F1 2026 ya tiene su grilla completa

Con estos anuncios, las dos escuderías energéticas cierran su plantel para una temporada que marcará un nuevo ciclo reglamentario y el inicio de una era con motores Ford. La expectativa es alta, especialmente por el crecimiento de jóvenes talentos como Hadjar y Lindblad, que llegan para renovar la categoría.