YPF volvió a subir sus precios: diciembre arrancó con un alza del 2,1% y anticipan más incrementos en el verano

El nuevo ajuste forma parte del proceso de “nivelación” que las petroleras están llevando adelante. Así lo confirmó Pedro Llorvandi en diálogo con Noticiero 7.

Hoy 15:02
YPF

Pedro Llorvandi, ex titular y actual tesorero de la Cámara de Expendedores de Sub Productos del Petróleo y Anexos (CEPASE), dialogó con Noticiero 7 y habló al respecto del aumento promedio del 2,1% en los combustibles, que comenzó a aplicarse desde la medianoche en todas las estaciones de servicio de YPF.

Según explicó, el nuevo ajuste forma parte del proceso de “nivelación” que las petroleras están llevando adelante para acercar los valores locales a los precios del Cono Sur. En esa línea, Llorvandi señaló que la referencia internacional apunta a USD 1,20 para la nafta súper y USD 1,40 para la premium, cifras similares a las que se manejan en Brasil y Chile.

El especialista aclaró que este incremento no incluye aún el impacto del impuesto a los combustibles, congelado desde hace casi un año. El Gobierno nacional confirmó que comenzará a actualizarlo desde enero en tres tramos, lo que representará aproximadamente $150 por litro cuando el ajuste se complete. “Es un tributo federal y coparticipable, clave para las provincias”, remarcó.

En cuanto a los valores que quedaron vigentes luego del aumento, detalló:

- Nafta súper: entre $1.680 y $1.700

- Nafta premium: entre $2.050 y $2.100

- Gasoil común: alrededor de $1.690

- Gasoil premium: cerca de $2.150

Respecto al consumo, Llorvandi informó que el sector registra una caída interanual del 15% en el NOA —incluyendo Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy— tanto en combustibles líquidos como en GNC. No obstante, a nivel nacional la Secretaría de Energía reportó un incremento del 4% al 5% en la demanda total de litros, impulsado por la minería, el sector energético (Vaca Muerta) y el agro, que tuvo una buena campaña gracias a las lluvias.

