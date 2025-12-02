Nediani reafirmó su rol en políticas de niñez y familia durante el XI Sesión del Consejo Provincial realizado en el Forum

Del encuentro participaron delegaciones en representación de diferentes instituciones educativas de la provincia, docentes y referentes de las áreas de gobierno.

El intendente Ing. Roger E. Nediani participó de la XI Sesión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia que tuvo lugar en las instalaciones del Forum Santiago del Estero.

En la oportunidad, el intendente estuvo acompañado por el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani; el director de Niñez, Adolescencia y Familia, Ezequiel Roldán y el director de la Juventud, Delfor Gerez.

Del encuentro participaron delegaciones en representación de diferentes instituciones educativas de la provincia, docentes, referentes de las áreas de gobierno vinculadas a la temática y comisionados e intendentes municipales.

"Agradecemos la invitación del actual jefe de Gabinete y gobernador electo, Elías Suárez por haber tenido en cuenta el trabajo que se realiza en la ciudad de La Banda. Desde los inicios de mi gestión hemos trabajado para jerarquizar el área de Niñez, Adolescencia y Familia y desde entonces hemos buscado brindar asistencia a los niños de la ciudad yendo directamente a los barrios, clubes, iglesias y escuelas. Nuestro equipo ha trabajado brindando contención, asesoramiento y cortes de cabello gratuitos a cientos de niños bandeños durante el año 2025".

"No quiero dejar de mencionar el trabajo conjunto que se ha realizado también con el padre Pepe Di Paola quien no solamente es párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes sino también es quien está coordinando el 'Hogar Madre del Puente Carretero' que alberga a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad”, agregó Nediani.

“Este consejo es fundamental para seguir trabajando en políticas públicas que garanticen los derechos de los niños, enfocados en áreas como educación, salud, bienestar y alimentación”, afirmó el intendente.

Cabe destacar, que La Banda es uno de los conglomerados más significativos del país y enfrenta desafíos en zonas vulnerables. Para abordar estas problemáticas, se trabaja también de manera articulada con diversas áreas, como Desarrollo Social y Salud, asegurando que los recursos y herramientas necesarias lleguen a quienes más lo necesitan.