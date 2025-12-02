Se realizará el conversatorio: “Reflexiones en Discapacidad: Historias de una comunidad que cuida”

La actividad se llevará a cabo a través de la Dirección de Discapacidad el miércoles 3 a las 9:30 en la Escuela de Robótica Municipal.

Hoy 15:34

La Municipalidad de La Banda invita a participar del conversatorio “Reflexiones en Discapacidad: Historias de una comunidad que cuida”, una propuesta destinada a visibilizar, sensibilizar y generar mayor concientización sobre las implicancias de vivir y trabajar junto a personas con discapacidad.

La actividad se llevará a cabo a través de la Dirección de Discapacidad el miércoles 3 a las 9:30 en la Escuela de Robótica Municipal, en el marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

El encuentro propone un espacio de diálogo, intercambio y reflexión, invitando a repensar las prácticas cotidianas, compartir experiencias y analizar los desafíos que atraviesa la comunidad en el acompañamiento a personas con discapacidad. Su objetivo central es proyectar un futuro más inclusivo y diverso, preguntándonos: ¿Cuál es el aporte que, desde nuestro lugar, podemos realizar para mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad?

A través de este conversatorio, la Dirección de Discapacidad reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más accesible, respetuosa y empática, promoviendo acciones que fortalezcan la inclusión y el pleno desarrollo de todas las personas.

Para finalizar, estas acciones se desarrollan e impulsan en el marco de las políticas públicas promovidas por la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, orientadas a fortalecer la inclusión y garantizar derechos para toda la comunidad.