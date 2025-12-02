Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 DIC 2025 | 27º
X
Locales

Se realizará el conversatorio: “Reflexiones en Discapacidad: Historias de una comunidad que cuida”

La actividad se llevará a cabo a través de la Dirección de Discapacidad el miércoles 3 a las 9:30 en la Escuela de Robótica Municipal.

Hoy 15:34

La Municipalidad de La Banda invita a participar del conversatorio “Reflexiones en Discapacidad: Historias de una comunidad que cuida”, una propuesta destinada a visibilizar, sensibilizar y generar mayor concientización sobre las implicancias de vivir y trabajar junto a personas con discapacidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se llevará a cabo a través de la Dirección de Discapacidad el miércoles 3 a las 9:30 en la Escuela de Robótica Municipal, en el marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

El encuentro propone un espacio de diálogo, intercambio y reflexión, invitando a repensar las prácticas cotidianas, compartir experiencias y analizar los desafíos que atraviesa la comunidad en el acompañamiento a personas con discapacidad. Su objetivo central es proyectar un futuro más inclusivo y diverso, preguntándonos: ¿Cuál es el aporte que, desde nuestro lugar, podemos realizar para mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad?

A través de este conversatorio, la Dirección de Discapacidad reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más accesible, respetuosa y empática, promoviendo acciones que fortalezcan la inclusión y el pleno desarrollo de todas las personas.

Para finalizar, estas acciones se desarrollan e impulsan en el marco de las políticas públicas promovidas por la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, orientadas a fortalecer la inclusión y garantizar derechos para toda la comunidad.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vecinos detuvieron a un hombre que intentó huir tras ingresar a una casa en el barrio 25 de Mayo
  2. 2. Confirmado: Abel Pintos actuará en el Festival Nacional de la Chacarera
  3. 3. El Gobierno amplía por DNU el presupuesto de la SIDE y destina más de $26 mil millones para sueldos
  4. 4. El tiempo para este martes 2 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y una jornada con mucha humedad
  5. 5. Santiago del Estero será sede del Primer Encuentro Provincial de Comunicadores Sociales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT