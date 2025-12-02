Humanidades abre una nueva cohorte de posgrados que forman a los futuros estrategas del Estado

El programa se afianzó como espacio de formación avanzada en la región.

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE anunció la apertura de preinscripciones para la octava cohorte de sus carreras de posgrado en Administración Pública, un programa que desde 2007 se consolidó como uno de los principales espacios de formación avanzada en la región.

El trayecto incluye dos propuestas académicas: la Especialización en Gestión Pública (EGP) y la Maestría en Administración Pública (MAP), orientadas a profesionales que buscan adquirir herramientas de gestión modernas y aplicables tanto a organismos municipales, provinciales y nacionales, como al ámbito académico y científico.

Desde su creación, el programa de posgrado permitió que profesionales de Santiago del Estero y provincias vecinas accedan a conocimientos actualizados, tecnologías de gestión y enfoques contemporáneos para el diseño y la evaluación de políticas públicas.

Las carreras cuentan con reacreditaciones oficiales que avalan su calidad, reconocimientos ratifican el posicionamiento del programa como formador de perfiles capaces de intervenir estratégicamente en la gestión estatal y en procesos de investigación y docencia universitaria.

El cuerpo docente está compuesto por especialistas con vasta formación académica y experiencia laboral en distintos niveles del sector público. Esta combinación -teoría y práctica- permite que los estudiantes incorporen no solo contenido específico, sino también experiencias reales de gestión.

Las clases se desarrollan con presencialidad sincrónica, adaptadas al uso de tecnologías que fortalecen la calidad de la formación profesional. Los días de cursado y horarios son viernes, de 17 a 21; y sábados de 9 a 13.

Mientras que la duración de cada carrera es: Especialización en Gestión Pública (EGP), un año; y la Maestría en Administración Pública (MAP), de dos años.

A lo largo de este tiempo, ambas propuestas ya cuentan con un número significativo de egresados que hoy desempeñan funciones de responsabilidad en diversos organismos del Estado.

La nueva cohorte iniciará en abril de 2026 y contará con cupo limitado. Por mayor información, los interesados deben completar la ficha de preinscripción en el siguiente enlace:

https://forms.gle/USkSzpaSQr3UTegcA.

También pueden comunicarse con el Coordinador Académico, Mg. Diego H. González, vía correo electrónico a mapunse@gmail.com o por WhatsApp al 3854020319.