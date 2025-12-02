Buscan a “Mamita”, una perrita pincher perdida en el barrio Independencia

La familia de la mascota, de tamaño pequeño y 4 años de edad, pide ayuda para encontrarla y ofrece recompensa. Cualquier información puede brindarse al 3854339707.
Una familia del barrio Independencia se encuentra desesperada buscando a su perrita llamada Mamita, una pincher de 4 años, de tamaño pequeño, que se perdió en las últimas horas.
Según informaron, la mascota es muy dócil y responde rápidamente a su nombre. Al no regresar a su hogar, sus dueños iniciaron una intensa búsqueda por la zona y difundieron su foto y características para solicitar la colaboración de los vecinos.
La familia ofrece recompensa a quien pueda aportar datos que permitan dar con el paradero de Mamita.
Para cualquier información, comunicarse al 3854339707.