La actividad solar se intensifica y anuncian un diciembre con posibles alteraciones en sistemas tecnológicos

El aficionado en astronomía Dante Farías advirtió que diciembre comenzó con un notable fenómeno que podría producir alteraciones en sistemas tecnológicos en la Tierra.

Hoy 17:39

Diciembre inició con un marcado incremento en la actividad solar, según explicó el aficionado en astronomía Dante Farías, quien señaló que este mes estará “cargado de eventos solares”, entre ellos la aparición de nuevas manchas, eyecciones de masa coronal y auroras visibles en la superficie del Sol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Farías indicó que estos fenómenos forman parte del ciclo solar actual, que se encuentra en una de sus fases más intensas. Aunque estos eventos ocurren a millones de kilómetros de distancia, pueden generar impactos directos en la Tierra y en la tecnología que utilizamos cotidianamente.

¿Qué son las manchas solares y por qué afectan a la Tierra?

Las manchas solares son zonas del Sol donde la temperatura es más baja que en el resto de su superficie. Allí se concentran grandes cantidades de energía magnética, que pueden liberar potentes explosiones conocidas como llamaradas solares o eyecciones de masa coronal.

Cuando estas erupciones viajan hacia la Tierra, pueden provocar:

-Interferencias en los satélites y sistemas GPS.

-Problemas en las comunicaciones radiales, especialmente en aeronaves.

-Alteraciones en la red eléctrica en casos de tormentas geomagnéticas intensas.

-Auroras en latitudes más bajas de lo habitual, un fenómeno que ya se ha visto en distintas partes del mundo este año.

Auroras en el Sol y señales de un mes activo

Farías explicó que la actividad registrada en estos primeros días de diciembre incluye auroras en la superficie solar visibles mediante telescopios especializados. Estas luces son el resultado de interacciones magnéticas internas del propio Sol y son un indicador de fuertes movimientos energéticos.

Según el aficionado, diciembre podría traer nuevas explosiones solares y un incremento en las manchas, por lo que los observatorios internacionales estarán monitoreando permanentemente la evolución del fenómeno.