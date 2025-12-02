Ingresar
Policiales

Principio de incendio en un edificio en Av. Belgrano generó evacuación y un amplio operativo de emergencia

Un foco ígneo registrado pasado el mediodía en un departamento de calle Belgrano al 700 motivó la evacuación preventiva de vecinos, la intervención de bomberos y el despliegue de personal policial. No se reportaron heridos.

Hoy 18:15
Imagen ilustrativa.

Un principio de incendio registrado hoy pasadas las 12.30 en un departamento situado entre el quinto y sexto piso de un edificio ubicado en Belgrano al 700 activó un rápido operativo de emergencia en pleno centro de la ciudad.

El foco ígneo se habría originado en la unidad 5°B, lo que llevó a que varios residentes fueran evacuados de manera preventiva mientras las dotaciones trabajaban para contener la situación.

Bomberos continúan realizando tareas para sofocar las llamas y controlar el humo que se expandió por distintos niveles de la torre, mientras que personal policial mantiene ordenado el tránsito y restringe el acceso para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, pero se llevan adelante verificaciones piso por piso para descartar cualquier otro riesgo dentro del edificio.

