Dos detenidos en Pinto por abigeato: llevaban dos animales faenados en un automóvil

La Policía interceptó a dos hombres que intentaron huir tras ser vistos en actitud sospechosa en una zona rural. En el vehículo encontraron animales faenados, armas, cuchillos y otros elementos vinculados al delito.

Hoy 19:03

Un operativo policial en zonas rurales de Pinto terminó con la detención de dos sujetos acusados de abigeato, luego de que un poblador alertara a la Comisaría 17 sobre la presencia de un automóvil en actitud sospechosa.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron el vehículo y los ocupantes intentaron darse a la fuga. La persecución concluyó en una calle de la ciudad de Pinto, donde finalmente fueron interceptados.

Con conocimiento de la Justicia y por disposición de la Fiscalía, los efectivos procedieron a requisar el automóvil, hallando en su interior dos vacunos faenados, además de cuchillos, lazos, armas de fuego y otros elementos relacionados al ilícito.

Ambos hombres quedaron aprehendidos: uno de ellos con domicilio en Bandera y el otro en Pinto, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes.