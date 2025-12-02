Los Juríes refuerza la asistencia tras el temporal que golpeó a la zona rural

Durante varias jornadas, equipos municipales y provinciales realizaron relevamientos en los parajes afectados y brindaron asistencia inmediata.

Tras la fuerte tormenta que esta vez afectó principalmente a la zona rural de Los Juríes, Defensa Civil y la Municipalidad activaron un operativo de asistencia para acompañar a las familias damnificadas.

Durante varias jornadas, equipos municipales y provinciales realizaron relevamientos en los parajes afectados y brindaron asistencia inmediata. Se entregaron chapas, colchones, unidades alimentarias y elementos esenciales para atender a los hogares que resultaron más perjudicados por el temporal.

Cabe recordar que tormentas anteriores también habían provocado daños significativos dentro de la ciudad, por lo que el municipio viene trabajando de manera sostenida frente a cada emergencia climática.

El intendente Javier Carbajal señaló que Los Juríes ha sido castigado últimamente por fenómenos climáticos muy severos, lo que exige un trabajo permanente y coordinado. En este sentido, destacó el rol fundamental de los empleados municipales y de instituciones locales como la Policía, los Bomberos Voluntarios, la Guardia Urbana Municipal y Defensa Civil, que intervienen activamente ante cada emergencia.

Además, el jefe comunal agradeció el apoyo de las autoridades provinciales y remarcó: “Cuando municipio, provincia e instituciones locales trabajan unidos, la respuesta llega y la comunidad se siente acompañada”.