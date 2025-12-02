El Taller Rincón del Arte realizará su 20ª edición de la Gran Feria del Arte en el Nodo Tecnológico

El espacio cultural fundado por el profesor Marcelo Quiróz Saab cumple más de dos décadas formando artistas, impulsando la expresión creativa y acompañando a generaciones de alumnos.

El Taller Rincón del Arte celebra sus 26 años de historia, un recorrido construido entre colores, pinceles, voces, lecturas, movimientos y, sobre todo, personas que encontraron en ese espacio un lugar para expresarse libremente. Desde su nacimiento, aquel rincón pensado como un refugio artístico se transformó en un hogar donde la imaginación crece, las historias se crean y el arte se vive en todas sus formas.

A lo largo de más de dos décadas, por el taller pasaron generaciones enteras de estudiantes, familias y artistas que dejaron su huella. Cada una de las obras exhibidas en sus muestras no solo refleja talento, sino también el camino compartido, el esfuerzo colectivo y la profunda convicción de que el arte acompaña, transforma y construye comunidad.

Una celebración doble: 26 años del taller y 20 años de la Gran Feria del Arte

Este 2025, la institución también celebra los 20 años de la Gran Feria del Arte, un evento que nació para unir y manifestar diferentes ramas artísticas, y que hoy se convirtió en una cita obligada para la comunidad cultural santiagueña.

La edición aniversario se realizará el domingo 7 de diciembre, desde las 18 horas, en el Nodo Tecnológico. La jornada será libre y gratuita, con entrega de certificados para los alumnos y la participación de invitados especiales que acompañarán la velada.

“Aquí todos aprendemos de todos: los más pequeños nos enseñan a soñar, los jóvenes a avanzar con fuerza y los adultos a valorar la belleza de seguir aprendiendo toda la vida”, expresaron desde la institución.

El director del taller, el profesor Marcelo Quiróz Saab, invitó a toda la comunidad a participar de la celebración:

“Los esperamos a compartir este encuentro con el arte y a seguir construyendo historias, manos y sueños que aquí encuentran su lugar”.