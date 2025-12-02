Conmoción en el fútbol argentino: murió a los 35 años Santiago Fredes, entrenador del Club Luján

El conjunto que milita en la Primera C dio a conocer la triste noticia a través de un mensaje en las redes sociales. Estaba internado luego de que se le diagnosticara una enfermedad autoinmune.

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la confirmación de la muerte de Santiago Fredes, entrenador de Club Luján, quien tenía apenas 35 años y había llevado al equipo hasta el Reducido de la Primera C. La institución anunció este martes que el técnico fue declarado con muerte cerebral.

“El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral”, expresó la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Fredes permanecía internado desde el 24 de noviembre. Según informó el medio Ladrán Sancho, los médicos le habían diagnosticado “una enfermedad autoinmune que deterioró su estado de forma súbita e inesperada”. Días atrás, el club había confirmado que el DT atravesaba una “situación delicada”.

El entrenador había renovado su contrato hace poco más de un mes, con vínculo vigente hasta 2026, después de una temporada en la que llevó al equipo a disputar los cuartos de final del Reducido, donde cayó ante Sportivo Barracas. Su trabajo era muy valorado en la institución.

Antes de iniciar su recorrido como director técnico, Fredes tuvo una trayectoria como futbolista. Jugó en Flandria, Defensores Unidos, Excursionistas y en el propio Luján, donde se retiró y luego ocupó el cargo de coordinador de las divisiones inferiores hasta asumir en 2024 como entrenador del plantel profesional.

La noticia generó una profunda conmoción y varios clubes expresaron sus condolencias. Desde Flandria, una de las instituciones donde jugó, publicaron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Fredes. El Pulga vistió nuestra camiseta en 2011 y fue un gran referente del Club Luján como jugador, coordinador y entrenador. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos”.

El fútbol de ascenso despide a un joven técnico que había construido un fuerte vínculo en cada lugar que ocupó y cuyo futuro prometía aún más crecimiento.