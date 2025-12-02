River busca sacudir el mercado de pases y va por una figura del fútbol argentino

El Millonario comenzó la búsqueda de refuerzos y apuntó a un futbolista que todavía tiene chances de consagrarse campeón en el Clausura.

Mientras el plantel de River disfruta de su licencia tras la eliminación en el Torneo Clausura, la dirigencia trabaja junto a Marcelo Gallardo para cerrar los primeros refuerzos de la temporada 2026. El club apunta a sumar jerarquía en puestos clave, aun sin saber si disputará la Copa Libertadores o la Sudamericana.

En ese escenario, el primer nombre fuerte que apareció en la mira es el de Santiago Ascacibar. Según informó el periodista Germán García Grova, el Millonario abrió gestiones formales por el mediocampista, actualmente jugador de Estudiantes de La Plata, donde se prepara para el clásico ante Gimnasia por las semifinales del Clausura.

Los rumores crecieron luego de que uno de los representantes del “Ruso” publicara una foto dentro del Monumental. Minutos más tarde, Grova confirmó que se realizó una reunión presencial en el estadio para avanzar en las negociaciones. Los agentes Federico Iglesias y Kristian Bereit, integrantes de la agencia CAA Stellar Argentina, lideran las charlas por la posible transferencia.

La agencia, además, representa a jugadores como Gerónimo Rulli y Guido Carrillo, lo que le da peso al vínculo con el mercado argentino.

El mediocampo que sueña Gallardo

De acuerdo con el periodista Juan Cortese, Gallardo ya proyecta el mediocampo ideal para 2026 y quiere juntar a Ascacibar con Fausto Vera, actualmente en Atlético Mineiro. El exvolante de Argentinos Juniors perdió terreno en la consideración de Jorge Sampaoli, por lo que River confía en poder negociar un préstamo con opción de compra.

Para Gallardo, la dupla Ascacibar–Vera sería la base de un equipo al que pretende agregarle agresividad, recuperación y volumen de juego en el sector central.

Con el mercado recién comenzando y las conversaciones en etapa inicial, en River reina la expectativa. El Muñeco quiere refuerzos de jerarquía y la dirigencia ya dio los primeros pasos para cumplir su deseo.