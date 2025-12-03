“Cierra 2025 con un ajuste de 19,69%”: el Gobierno nacional estableció el aumento del salario mínimo hasta agosto de 2026

La gestión de Milei definió que el ingreso básico se incrementará de forma escalonada hasta agosto de 2026. El ajuste de este año cierra muy por debajo de la inflación acumulada.

El Gobierno nacional oficializó un aumento de 16,8% para el salario mínimo, vital y móvil, que se aplicará en diez tramos hasta agosto de 2026, cuando llegará a $376.600. Con la decisión, desde noviembre pasará de $322.200 a $334.800.

La remuneración básica cierra 2025 con un ajuste de 19,69%, muy por debajo de la inflación acumulada.

El incremento fue fijado por el Ejecutivo tras el fracaso del Consejo del Salario. El 26 de noviembre, los gremios y empresarios no llegaron a un acuerdo sobre las cifras de la remuneración básica y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, laudó.

La medida fue formalizada mediante la resolución 9, publicada este miércoles 3 de diciembre en el Boletín Oficial. El alza del salario mínimo impacta en más de seis millones de trabajadores formales y sirve de parámetro para los informales, que se calculan son el 40% del total.

Aumenta el salario mínimo: cómo queda la hora y el mes

Por laudo oficial, se estableció un alza de 16,8% en 10 tramos para el sueldo básico. Los nuevos montos del salario mínimo quedaron de la siguiente manera:

Noviembre 2025: el salario mínimo para los trabajadores mensualizados llega a $328.400 y la hora se fijó en $1642.

Diciembre 2025: el piso salarial alcanzará los $334.800 para los trabajadores mensualizados. En caso de los trabajadores jornalizados será $1674 por hora.

Enero 2026: el salario mínimo subirá a $341.000 para aquellos que tengan jornada completa, mientras se elevará a $1705 la hora para los trabajadores jornalizados.

Febrero 2026: el piso salarial pasará a los $346.800 para los trabajadores mensualizados y $1734 por hora.

Marzo 2026: el sueldo básico llegará a $352.400 para aquellos que tengan jornada completa, mientras se elevará a $1762 la hora para los trabajadores jornalizados.

Abril 2026: la remuneración mínima será de $357.800 y $1789 por hora.

Mayo 2026: alcanzará los $363.000 para los trabajadores mensualizados y $1815 para los jornalizados.

Junio 2026: el sueldo mínimo pasará a $367.800 y la hora a $1839.

Julio 2026: el piso salarial llegará a $372.400 para los trabajadores mensualizados y $1862 por hora.

Agosto 2026: el sueldo básico subirá a $376.600 para aquellos que tengan jornada completa, mientras se elevará a $1883 la hora para los trabajadores jornalizados.

Qué pasa con la prestación por desempleo

La Secretaría de Trabajo también actualizó los montos de la prestación por desempleo.

El beneficio será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido en los seis meses previos al final de la relación laboral.

Además, contará con un piso y un tope directamente vinculados al sueldo básico: en ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superior al 100%.

Qué incremento pedían los gremios para el salario mínimo

El 26 de noviembre se reunió el Consejo del Salario para actualizar los montos del salario mínimo. Durante la reunión entre empresarios y sindicalistas, los representantes de los trabajadores reclamaron que el haber mínimo alcance los $736.000.

Tras la falta de acuerdo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, oficializó un nuevo aumento de la remuneración básica mediante laudo.

De esta manera, el sueldo básico cierra el 2025 con un incremento del 19,69%, por debajo de la inflación acumulada (31,3% hasta octubre).