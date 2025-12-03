La inesperada baja de Dibu Martínez en Aston Villa y el sufrido triunfo ante Brighton

El arquero argentino quedó afuera a último momento por una lesión en la entrada en calor, encendió alarmas y obligó al ingreso de Marco Bizot, que falló en un gol. Aun así, los Villanos ganaron un partidazo.

Hoy 18:56

La ausencia de Emiliano Martínez tomó por sorpresa a todos en la previa del choque entre Aston Villa y Brighton por la Premier League. El arquero campeón del mundo iba a ser titular, pero una lesión durante la entrada en calor lo dejó afuera justo cuando el equipo más lo necesitaba. La imagen de Marco Bizot con guantes y casaca de titular en el túnel confirmó lo impensado para los Villanos.

Los de Birmingham llegaban a Sussex con la obligación de sumar fuerte: con 24 puntos y cuartos en la tabla, buscaban recortarle distancia a los líderes y sostenerse en zona alta. Del otro lado estaba un Brighton siempre complicado, quinto con 22 unidades. Todo parecía en orden hasta segundos antes de salir al campo. Dibu completó la entrada en calor con normalidad, figuraba entre los titulares y nada hacía prever la modificación. Sin embargo, el club informó el cambio sin dar detalles, mientras que medios ingleses adelantaron que el argentino habría sufrido una molestia muscular.

La falta del Dibu se notó rápido. Apenas comenzó el partido, Bizot salió mal a cortar un córner y dejó servido el 1-0 para el Brighton. Poco después, un centro de Jack Hinshelwood que se desvió en Pau Torres puso el 2-0 en apenas 29 minutos. El panorama era complejo, pero el Villa reaccionó a tiempo: un doblete de Ollie Watkins selló el 2-2 antes del descanso y reencendió al equipo.

En el complemento, la remontada se completó. Amadou Onana dio vuelta el marcador a la hora de juego y, en su primera intervención, Donyell Malen clavó el cuarto para un 4-2 electrizante. Brighton descontó a siete del final, pero no alcanzó: fue 4-3 en una victoria tan trabajada como valiosa para un Aston Villa que extrañó a su arquero estrella, pero igual terminó festejando.