Flamengo y Gremio ponen la mira en Sebastián Villa para 2026

Tras anunciar que no seguirá en Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés de dos gigantes del Brasileirao, que preparan ofertas fuertes. En Mendoza pretenden una suma cercana a los 15 millones de dólares por su pase.

Hoy 14:39

El futuro de Sebastián Villa volvió a encender el mercado sudamericano. Luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y de confirmar que no continuará en el club en 2026, el colombiano quedó en el radar de Flamengo y Gremio, dos potencias del fútbol brasileño que ya analizan movimientos concretos para sumarlo de cara a la próxima temporada.

En las últimas horas trascendió que Flamengo habría enviado una propuesta cercana a los 8 millones de dólares, cifra que todavía no fue confirmada oficialmente pero que marca la intención del Mengao, reciente campeón de la Copa Libertadores y líder del Brasileirao. Desde Brasil también surge el interés de Gremio, que evalúa presentar una oferta formal en las próximas semanas para competir por la ficha del extremo cafetero.

En Independiente Rivadavia son claros: la institución mendocina aspira a una venta cercana a los 15 millones de dólares para liberar al futbolista. Ese es el piso desde el cual estarían dispuestos a negociar, entendiendo que un monto menor sería insuficiente para el proyecto deportivo que afrontarán en 2026, con varias competencias nacionales y la Copa Libertadores en el calendario.

El propio Villa, pese a tener contrato hasta junio de 2026, se despidió del club con un posteo emotivo en redes sociales, donde agradeció especialmente al presidente Daniel Vila. Además, en diálogo con Radio Nihuil, reconoció que “hay ciclos que se cumplen”, reforzando su salida. En su etapa en la Lepra, el atacante acumuló 10 goles y 16 asistencias en 60 partidos, cifras que explican por qué su nombre vuelve a sonar con fuerza en el exterior. Su destino parece inevitablemente lejos de Mendoza.