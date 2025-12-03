Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 DIC 2025 | 33º
X
Somos Deporte

Flamengo y Gremio ponen la mira en Sebastián Villa para 2026

Tras anunciar que no seguirá en Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés de dos gigantes del Brasileirao, que preparan ofertas fuertes. En Mendoza pretenden una suma cercana a los 15 millones de dólares por su pase.

Hoy 14:39

El futuro de Sebastián Villa volvió a encender el mercado sudamericano. Luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y de confirmar que no continuará en el club en 2026, el colombiano quedó en el radar de Flamengo y Gremio, dos potencias del fútbol brasileño que ya analizan movimientos concretos para sumarlo de cara a la próxima temporada.

En las últimas horas trascendió que Flamengo habría enviado una propuesta cercana a los 8 millones de dólares, cifra que todavía no fue confirmada oficialmente pero que marca la intención del Mengao, reciente campeón de la Copa Libertadores y líder del Brasileirao. Desde Brasil también surge el interés de Gremio, que evalúa presentar una oferta formal en las próximas semanas para competir por la ficha del extremo cafetero.

En Independiente Rivadavia son claros: la institución mendocina aspira a una venta cercana a los 15 millones de dólares para liberar al futbolista. Ese es el piso desde el cual estarían dispuestos a negociar, entendiendo que un monto menor sería insuficiente para el proyecto deportivo que afrontarán en 2026, con varias competencias nacionales y la Copa Libertadores en el calendario.

El propio Villa, pese a tener contrato hasta junio de 2026, se despidió del club con un posteo emotivo en redes sociales, donde agradeció especialmente al presidente Daniel Vila. Además, en diálogo con Radio Nihuil, reconoció que “hay ciclos que se cumplen”, reforzando su salida. En su etapa en la Lepra, el atacante acumuló 10 goles y 16 asistencias en 60 partidos, cifras que explican por qué su nombre vuelve a sonar con fuerza en el exterior. Su destino parece inevitablemente lejos de Mendoza.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Gerardo Zamora fue elegido como uno de los "Personajes del Año 2025"
  2. 2. Rumbo a la Virgen del Valle: una joven de Canadá y cientos de santiagueños caminan unidos por la esperanza
  3. 3. Orlando Ferreres en Libertad de Opinión: “El 31% de los argentinos es pobre aun teniendo trabajo; sin inversión no hay salida”
  4. 4. El tiempo para este miércoles 3 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: alta humedad, nubosidad variable y 35°C de máxima
  5. 5. Comerciantes analizaron la caída del consumo, la alta presión impositiva y las expectativas moderadas hacia fin de año
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT