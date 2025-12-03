River posa sus ojos en Julio Soler como alternativa para el lateral izquierdo

Mientras aguarda la respuesta del Zenit por Román Vega, el Millonario sondeó a Julio Soler, defensor del Bournemouth con muy poca actividad en 2025. Gallardo busca un relevo natural para Marcos Acuña.

Hoy 14:50

River Plate acelera su mercado de pases y suma opciones en la defensa. Por pedido de Marcelo Gallardo, la dirigencia avanzó en varias negociaciones en paralelo y, en las últimas horas, incorporó un nuevo nombre a la carpeta: Julio Soler, el joven lateral izquierdo del Bournemouth que tuvo escasos minutos esta temporada.

La salida de Milton Casco dejó al Millonario sin un suplente natural para Marcos Acuña, dueño absoluto del puesto. Ante esa necesidad, desde Núñez iniciaron contactos con el Zenit por un préstamo de Román Vega, pero, en simultáneo, realizaron un sondeo informal al entorno de Soler para conocer su predisposición a regresar al fútbol argentino. Por ahora, no pasó de un primer acercamiento, aunque en River esperan una respuesta favorable.

A sus 20 años, Soler —nacido en Asunción, pero con nacionalidad argentina y citaciones recientes a la Selección de Lionel Scaloni— dejó Lanús a comienzos de 2025 tras 58 partidos en Primera, en una transferencia de ocho millones de euros al Bournemouth. Sin embargo, su adaptación en Inglaterra no fue simple: casi no tuvo continuidad y su presencia en la temporada fue mínima.

Desde su llegada a la Premier League, Soler solo fue titular en tres encuentros (dos por FA Cup y uno por Copa de la Liga), mientras que en el torneo ingresó apenas cinco veces, acumulando un total de 30 minutos. Un panorama que podría abrirle la puerta a una salida anticipada en busca de rodaje.

En River confían en que la chance de tener mayor continuidad, sumada a la visibilidad que otorga vestir la banda roja, puede impulsar al lateral a forzar su salida y volver a meterse en el radar de Scaloni. El formato de la operación aún no está definido, aunque, como en casos similares, todo apunta a un préstamo con opción u obligación de compra. De todos modos, las conversaciones recién comienzan y todavía restan resolver varios detalles antes de avanzar a una negociación formal.