Movimiento inesperado en Alpine: quién acompañará a Colapinto en la FP1 de Abu Dabi

Hoy 15:04

En la antesala del Gran Premio de Abu Dabi, Alpine sorprendió al ajustar su planificación y modificar la alineación para la última cita de la Fórmula 1 en 2025. La escudería confirmó que Paul Aron se subirá al auto en la FP1 del viernes, ocupando el lugar de Pierre Gasly, por lo que compartirá pista con el argentino Franco Colapinto en el arranque del fin de semana.

La decisión responde al objetivo del equipo de seguir fogueando a sus jóvenes talentos. Aron, integrante del programa de pruebas y reserva, ya participó este año en las primeras prácticas de Italia y México, además de sumar vueltas en un ensayo privado en Monza. Incluso tuvo participaciones previas con Sauber en Silverstone y Budapest, lo que le permitió acumular un rodaje valioso en autos de Fórmula 1.

El estonio llega con un detalle no menor: su experiencia reciente en Yas Marina, donde debutó con un F1 en el test para jóvenes de la temporada pasada. Ese antecedente lo convierte en una pieza confiable para encarar la sesión inicial que abrirá el último fin de semana del calendario.

Por otra parte, Alpine también oficializó el rol de Kush Maini, quien tendrá su oportunidad en los ensayos del martes destinados a pilotos emergentes. Será su primera experiencia oficial al mando de un F1 moderno. El indio, integrante de DAMS Lucas Oil en Fórmula 2, venía trabajando en el programa de Pruebas de Coches Anteriores y en tareas de simulador dentro de la Academia, lo que le permitió consolidarse como tester y piloto de reserva.

El director del equipo, Steve Nielsen, destacó el valor de estas oportunidades para los jóvenes: "El fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi es ideal para darles tiempo real en un coche moderno de Fórmula 1. Tanto Paul como Kush trabajaron duro toda la temporada para estar listos ante cualquier chance en la Máxima", remarcó.