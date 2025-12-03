Diego Righetti tras la victoria de Nicolás Avellaneda: “Nos costó, pero lo importante es que estamos 1-0"

Tras imponerse en el primer duelo de la final del Torneo Pre-Federal 60 años de Canal 7, el entrenador sacó conclusiones del encuentro ante Olímpico de La Banda.

Hoy 16:49

En una noche cargada de tensión y buen básquet, Nicolás Avellaneda se hizo fuerte en casa y derrotó 79-70 a Olímpico para ponerse arriba en la final del Torneo Pre-Federal 60 años de Canal 7. El elenco de Barrio Mosconi mostró carácter en los momentos calientes y se quedó con un triunfo fundamental rumbo al título.

Tras el partido, el entrenador Diego Righetti analizó el desarrollo del encuentro y remarcó lo parejo que fue todo el trámite. El DT aseguró que se trató de “una final dura, donde los dos queremos ganar”, y reconoció que el equipo tuvo dificultades especialmente en el tercer y último cuarto. “Nos costó, pero lo importante es que estamos 1-0 y ahora ajustaremos cosas para ir a Olímpico el jueves”, sostuvo.

Righetti también destacó la mezcla de experiencia y jerarquía del plantel, aunque admitió que por momentos se vieron superados por la intensidad rival. “Tenemos gente de experiencia… ellos nos complicaron con muchos chicos y por ahí nos costó eso”, explicó. Además, fue claro al señalar el punto principal a corregir: “La defensa fue lo que más nos costó”, cerró.

La serie continuará el jueves, cuando Nicolás Avellaneda viaje a La Banda en busca del título. Si vuelve a ganar, se quedará con el certamen. En cambio, si Olímpico se impone, todo se definirá en un tercer juego el próximo sábado en cancha de Independiente BBC.