Olímpico no pudo en el primer duelo y Gerez fue claro: “Nos ganó la ansiedad”

El Negro bandeño cayó 79-70 ante Nicolás Avellaneda en el arranque de la final del Torneo Pre-Federal Copa 60 años de Canal 7. El DT valoró el camino del equipo, pero remarcó qué deben mejorar para igualar la serie.

Hoy 16:57

Olímpico de La Banda luchó, pero no le alcanzó en el primer duelo de la gran final del Pre-Federal, donde cayó 79-70 frente a un Nicolás Avellaneda muy sólido en Barrio Mosconi. El equipo bandeño quedó abajo 1-0 en la serie y ahora está obligado a ganar el jueves para forzar un tercer partido.

Tras el encuentro, el entrenador José María Gerez analizó el rendimiento de su equipo y reconoció que la experiencia del rival pesó en momentos clave. “Fue un partido lindo, estamos jugando contra un equipo experimentado que hace muchos años viene jugando finales. Se nos hizo cuesta arriba y a nosotros nos ganó la ansiedad”, aseguró el DT, marcando uno de los factores que inclinó la balanza.

Aun así, Gerez se mostró orgulloso por lo logrado en la temporada. “Contento por haber llegado hasta aquí. No nos conformamos, queremos el campeonato, pero es lindo que después de muchos años Olímpico sea protagonista en una categoría mayor”, destacó, valorando la evolución del plantel y el trabajo realizado.

De cara al segundo juego, el entrenador fue claro sobre los aspectos a corregir. “Hay que salir más agresivo en defensa, contener los 1 vs 1 y que se pasen la pelota. Cuando jugamos a los pases supimos capitalizar bien”, remarcó. Olímpico ya piensa en el jueves, donde tendrá la chance de reponerse ante su gente y estirar la definición a un tercer partido.