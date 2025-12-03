Todo confirmado para los choques de vuelta de la Segunda Ronda Eliminatoria del TRFA

La acción se desarrollará entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre con encuentros que marcaran el rumbo de la competencia.
Se oficializó la programación arbitral para los encuentros de vuelta de la Segunda Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, que se disputarán este fin de semana.
El viernes comenzará la acción con dos duelos clave. A las 17.30, el cruce entre Vélez y Talleres de Nueva Esperanza tendrá como árbitro a Jorge Carrizo, de Quimilí, acompañado por Manuel Sandobal, Mariano Moreno y Enzo Suárez, quienes completan la terna encargada de impartir justicia. Más tarde, desde las 22.00, Unión Santiago recibirá a Central Córdoba de Frías con Gabriel Ordoñez, de Termas, como juez principal, junto a Matías Parrado, Lucas Rodríguez y Martín Paz.
El domingo continuará el programa decisivo. Desde las 17.00, el enfrentamiento entre Río Dulce y Agua y Energía será dirigido por Lautaro Carzola, de Tucumán, con el acompañamiento de Leila Argañaraz, Axel Santillán y Eloy Guzmán, quienes estarán a cargo de las líneas y el control del juego.
Media hora después, a las 17.30, Defensores de Monte Quemado será local ante Comercio, en un partido conducido por Marcos Ledesma, de Loreto, secundado por Santiago Coria, Mario Navarro y Julio Villarreal.
El cierre de la jornada llegará a las 20.00, cuando Central Argentino reciba a Sportivo Comercio. En este caso, el árbitro principal será Fernando Quiroga, de Frías, acompañado por Renzo Padilla, Maximiliano Lescano y Luis Medina, quienes completan la cuaterna para el duelo nocturno.