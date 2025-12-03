Ingresar
Todo confirmado para los choques de vuelta de la Segunda Ronda Eliminatoria del TRFA

La acción se desarrollará entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre con encuentros que marcaran el rumbo de la competencia.

Hoy 19:10

Se oficializó la programación arbitral para los encuentros de vuelta de la Segunda Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, que se disputarán este fin de semana.

El viernes comenzará la acción con dos duelos clave. A las 17.30, el cruce entre Vélez y Talleres de Nueva Esperanza tendrá como árbitro a Jorge Carrizo, de Quimilí, acompañado por Manuel Sandobal, Mariano Moreno y Enzo Suárez, quienes completan la terna encargada de impartir justicia. Más tarde, desde las 22.00, Unión Santiago recibirá a Central Córdoba de Frías con Gabriel Ordoñez, de Termas, como juez principal, junto a Matías Parrado, Lucas Rodríguez y Martín Paz.

El domingo continuará el programa decisivo. Desde las 17.00, el enfrentamiento entre Río Dulce y Agua y Energía será dirigido por Lautaro Carzola, de Tucumán, con el acompañamiento de Leila Argañaraz, Axel Santillán y Eloy Guzmán, quienes estarán a cargo de las líneas y el control del juego.

Media hora después, a las 17.30, Defensores de Monte Quemado será local ante Comercio, en un partido conducido por Marcos Ledesma, de Loreto, secundado por Santiago Coria, Mario Navarro y Julio Villarreal.

El cierre de la jornada llegará a las 20.00, cuando Central Argentino reciba a Sportivo Comercio. En este caso, el árbitro principal será Fernando Quiroga, de Frías, acompañado por Renzo Padilla, Maximiliano Lescano y Luis Medina, quienes completan la cuaterna para el duelo nocturno.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

