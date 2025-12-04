A quien corresponda: contundente respuesta a Patricia Bullrich por el Código Penal

No sé a quiénes dirijo estas líneas. No tengo nombres ni apellidos de destinatarios. Quizá incluso no existan.

Hoy 07:06

Por E. Raúl Zaffaroni

Para Página 12

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ex- ministra de Seguridad (no de Justicia) anunció que el ejecutivo enviará un proyecto de Código Penal al Congreso y delineó sus principales caracteres. No me dirijo a los políticos ni promuevo la antipolítica. En la política –como en toda actividad- hay de todo y también politicastros movidos por afán de poder, fuera de toda ética. Tampoco me dirijo a los medios de comunicación concentrados; buscan rating, que trae publicidad y, por ende, dinero. En esos casos sus conductas no son justificables, pero son explicables los fuertes motivos que los impulsan.

Me dirijo a eventuales docentes, penalistas o gente de derecho que –se dice, aunque puedo estar equivocado- elaboraron o intervinieron en ese proyecto. Su conducta no solo me resulta injustificada, sino también inexplicable. Si existen, me pregunto qué los mueve a intervenir en ese disparate.

Muchachos: no estamos discutiendo dónde está el dolo ni la imputación objetiva. Están jugando con la vida y la libertad de los habitantes. ¿Quieren llenar las cárceles de perejiles? ¿No se dan cuenta de que las cárceles superpobladas acabarán manejadas por bandas de delincuentes? ¿Que habrá motines, con descuartizados y decapitados? ¿Podrán dormir tranquilos cuando pase eso? ¿No ven ejemplos como el de Ecuador? ¿Creen que van a resolver eso con la privatización de las cárceles? ¿No saben que es un negocio que no funcionó en ningún lado? ¿Ignoran que el servicio federal norteamericano lo rechazó siempre? ¿No se dan cuenta que tenemos casi la mitad de nuestros presos sin condena, en prisión preventiva? ¿Están instigando a que los autos de prisión preventiva pasen a ser penas de muerte eventuales? ¿Se olvidaron de las cárceles sanas y limpias de la Constitución? ¿Creen que de este modo los van a reinsertar como dice la Constitución? ¿No se dan cuenta que con eso se reproduce delincuencia? ¿Con penas perpetuas y cárceles mortíferas quieren reinsertar cadáveres en los cementerios? ¿Se olvidaron que la prescripción se establece porque el tiempo elimina pruebas? ¿Creen que un degenerado psicópata que comete un crimen aberrante va a intimidarse con la pena perpetua? ¿No saben que no es bueno agregar más y más tipos penales? ¿A cada noticia sensacionalista agregan un tipo penal? ¿Creen que si ponen el cáncer en un tipo penal no habrá más cáncer? ¿Creen en serio que los homicidios bajaron solo en el último año? ¿No saben que vienen bajando desde hace más de diez años? Y podría seguir.

¿Y la presunción de legítima defensa para los policías? No sé si nadie les avisó que existe y siempre existió. El policía no me defiende legítimamente si quiere –como puede hacerlo mi vecino-, sino porque es su deber y todo funcionario público que ejerce su función se presume que lo hace en cumplimiento de su deber, salvo que se pruebe lo contrario. Nadie, absolutamente nadie deja de presumir que el policía que detiene a un sospechoso lo hace en cumplimiento de su deber y no comete un secuestro. ¿Para qué escriben lo que siempre existió? ¿Quieren engañar a los policías? ¿Hacerles creer que no les soltarán la mano, como hacen siempre que se equivocan y se los largan a los leones?

Muchachos: sé que saldrán muchos a decir que es un proyecto fascista. No lo es. Nunca pensé que me vería obligado a ponderar algo del código fascista. El Codice Rocco es fascista, sí, sin duda, resume la filosofía de Gentile, pero está bien armado, es un edificio coherente en su ideología, me asusta y lo rechazo porque es fascista, pero es un código, en lugar esto es un disparate populachero mediático carente de ideología.

¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? En nuestra materia –como en todas- cuando pasan los años se recuerdan nombres malditos como el de Vyshinski o el de Freisler, explicables por el tremendo afán de poder de sus regímenes. ¿Pero ustedes, muchachos, de qué poder me hablan? ¿Para qué convertirse en un futuro nombre maldito? No están peleando por poder en la máquina del régimen nazi ni en el estalinista. Con sinceridad y en el lenguaje más popular les pregunto: ¿Salieron al campo y los picó una vaca?

Si en realidad existen, si no me equivoco y no me dirijo a nadie, les ruego que caigan en la cuenta de que están traicionando la tradición de todo el penalismo argentino de todos los tiempos, más allá de dónde cada uno haya querido poner el dolo o imputar el resultado o discutir cualquier otra cuestión menor. Les ruego que pongan distancia de esto, que Dios los ilumine y no queden gratuitamente contaminados. Ojalá me equivoque y estas líneas no tengan destinatarios.