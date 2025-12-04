Crítica de "Eternity"

David Freyne firma esta fábula luminosa a la antigua protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner.

Hoy 07:10

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

En un más allá donde las almas tienen que decidir dónde y con quién pasarán la eternidad, Joan debe elegir entre el hombre con el que ha compartido su vida y su primer amor, que murió poco después de casarse y ha estado décadas esperándola. Con esa premisa, David Freyne firma en 'Eternity' una fábula luminosa a la antigua, una amable comedia de enredo tradicional que obvia el drama metafísico que su argumento podría sugerir para conseguir la sonrisa perenne de su público.

Miles Teller destaca como lo mejor de la función. Su clásico galán en apuros, más Cary Grant que fantasma melancólico, roba cada escena con un encantador magnetismo relajado. Elizabeth Olsen brilla especialmente junto a él, aportando con su química la emoción que el guion dosifica mientras Callum Turner, siempre a cierta distancia de los dos verdaderos protagonistas, sigue el ritmo como puede.

Una película tan sencilla como efectiva, 'Eternity' convierte una excusa fantástica en un elegante divertimento que no parece aspirar a nada más –ni a menos– que nuestro entretenimiento. Lástima que sus casi dos horas pesen más de lo necesario.

Para los que añoran los encantadores enredos de antaño.