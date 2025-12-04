Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 DIC 2025 | 27º
X
Opinión y Actualidad

Crítica de "Eternity"

David Freyne firma esta fábula luminosa a la antigua protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner.

Hoy 07:10

Por Ricardo Rosado
Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un más allá donde las almas tienen que decidir dónde y con quién pasarán la eternidad, Joan debe elegir entre el hombre con el que ha compartido su vida y su primer amor, que murió poco después de casarse y ha estado décadas esperándola. Con esa premisa, David Freyne firma en 'Eternity' una fábula luminosa a la antigua, una amable comedia de enredo tradicional que obvia el drama metafísico que su argumento podría sugerir para conseguir la sonrisa perenne de su público.

Miles Teller destaca como lo mejor de la función. Su clásico galán en apuros, más Cary Grant que fantasma melancólico, roba cada escena con un encantador magnetismo relajado. Elizabeth Olsen brilla especialmente junto a él, aportando con su química la emoción que el guion dosifica mientras Callum Turner, siempre a cierta distancia de los dos verdaderos protagonistas, sigue el ritmo como puede.

Una película tan sencilla como efectiva, 'Eternity' convierte una excusa fantástica en un elegante divertimento que no parece aspirar a nada más –ni a menos– que nuestro entretenimiento. Lástima que sus casi dos horas pesen más de lo necesario.

Para los que añoran los encantadores enredos de antaño.

TEMAS Elizabeth Olsen Cine y Artes Audiovisuales

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La santiagueña Sofía Céspedes obtuvo el tercer puesto nacional en las Olimpiadas de Geografía 2025
  2. 2. José Juárez, el joven santiagueño que da clases de matemáticas gratis para ayudar a otros estudiantes
  3. 3. Terminó preso por robar un termo y ser grabado por las cámaras de seguridad
  4. 4. Llegan los nuevos aviones F-16 y harán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires
  5. 5. El Gobierno convocará a los jefes de bloque para negociar el Presupuesto como paso previo a las extraordinarias
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT