El espíritu festivo se apodera de Santiago: el CCB invita al encendido de luces navideñas

El Centro Cultural del Bicentenario concretará el esperado momento el próximo lunes 8 de diciembre, a partir de las 20.30 horas.

Hoy 08:12

En ese tradicional marco, que da comienzo a las celebraciones de Navidad, tendrá lugar un concierto en el que se estrenarán obras de los compositores santiagueños Ana Laura Gómez y Williams Chazarreta.

Más de 100 personas estarán en escena, quienes pertenecen al Espacio de Formación Vocal del CCB: integrantes del Coro de Niños, del Coro de Jóvenes y de los Talleres de Canto para Adolescentes y Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

En esta oportunidad, se contará, además, con la participación de los padres y abuelos de los niños del Coro de Niños, en una vinculación familiar estrecha, a través de la música y el canto.

Los músicos que acompañarán son o han sido parte, en años anteriores, del Taller de Canto para Adultos.

El Coro de Niños hará su entrada al ritmo de la Chacarera del Pesebrito, obra compuesta especialmente para esta ocasión por la Prof. Ana Laura Gómez, pianista del Coro de Niños.

Posteriormente, se interpretará la obra Navidad Santiagueña de Williams Chazarreta, también compuesta especialmente para esta fecha, brindando una perspectiva de la vivencia que sugiere la fiesta navideña en Santiago del Estero.

Los Coros de Niños y de Jóvenes están dirigidos por la Prof. María Fernanda Pérez, como así también su preparación vocal. Asimismo, los talleres de Canto para adolescentes, para adultos y para adultos mayores, también se encuentran a cargo de la mencionada profesional.

El CCB invita a la familia a este exquisito espectáculo, en el que disfrutará de los bellos momentos que simbolizan los tiempos navideños y de las magníficas interpretaciones corales.

