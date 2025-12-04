"Es inminente el anuncio de un perdón fiscal para todos los dólares que están en los colchones"

Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

El licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama, analizó el escenario político y económico y anticipó medidas que podrían anunciarse en los próximos días.

Granados afirmó que el Gobierno se encuentra en una posición política favorable, con el apoyo parlamentario necesario para avanzar en reformas clave. En ese contexto, señaló que sería inminente el anuncio de un “perdón fiscal” para los dólares no declarados, una medida que —según indicó— se presentaría como un blanqueo amplio, sin requerir información sobre el origen de los fondos. La iniciativa llevaría el nombre de “Olvido Fiscal”.

El analista explicó que el oficialismo considera que este es “el momento oportuno” para avanzar, acompañado además por herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Comentó también que, en una reciente reunión con sectores productivos, el ministro de Economía, Luis Caputo, escuchó reclamos por infraestructura y financiamiento, en particular desde la Sociedad Rural, que planteó la necesidad de mejorar caminos para poder movilizar una producción que este año alcanzó niveles récord.

Granados agregó que el ministro reconoció la falta de reservas, aunque adelantó que el Gobierno proyecta comprar alrededor de 7 mil millones de dólares.

En paralelo, destacó que algunas empresas y provincias comenzaron a analizar la posibilidad de endeudarse, impulsadas por la baja en las tasas de interés.

Finalmente, el columnista mencionó un reciente fallo de la Justicia porteña que establece límites para las indemnizaciones laborales, al fijarlas en base al salario. Consideró que esta resolución podría anticipar los lineamientos de una futura reforma laboral impulsada por el Gobierno.