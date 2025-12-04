Causa Cuadernos: el tribunal leerá este jueves la valoración fiscal de los dichos de los arrepentidos

La reconstrucción a exponerse hoy detalla no solo la operatoria, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios señalados.

Hoy 08:19

El debate oral por los escritos de Oscar Centeno retomará este jueves a las 9 con la lectura de uno de los tramos más contundentes del requerimiento fiscal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido que insumió gran parte de la audiencia, el Tribunal Oral Federal Nº 7 se dispondrá a avanzar con las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, donde la fiscalía expone la columna vertebral de su tesis acusatoria: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.

La última parte del tercer requerimiento aborda la valoración probatoria de los dichos de los imputados colaboradores. Sobre este apartado, la fiscalía dio por acreditado la existencia de un mecanismo dual de recaudación: uno ejecutado por funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas y otro articulado por actores financieros que recolectaban fondos mediante retornos pactados en las mayores obras públicas del período.

La reconstrucción a exponerse este jueves en la séptima audiencia detalla no solo la operatoria, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios señalados.

Cómo viene la causa

El análisis fiscal achaca a firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR haber participado de un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en contrataciones públicas, licitaciones, modificaciones de plazos, certificaciones, pagos atrasados y gestiones regulatorias. En cada episodio, el dictamen detalla el hecho probatorio que enlaza comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y presencia de funcionarios involucrados.

Hasta ahora, la lectura se había concentrado en reconstruir hechos y describir actores; lo que sigue es la exposición de como el fiscal Carlos Stornelli ensambló toda esa información para sostener su afirmación más fuerte: que existió una estructura delictiva centralizada cuyos circuitos, según la acusación, terminaban en el departamento de la calle Uruguay o en la Quinta de Olivos, donde el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido los fondos en nombre de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Está previsto que también sea leído el tramo referido a Roberto Baratta, presentado por el Ministerio Público durante la instrucción como la “pieza operativa clave” del circuito de recaudación en decenas de hechos que se le atribuyen y su rol como nexo permanente entre empresarios, intermediarios y otros.