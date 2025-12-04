Locura en Chaco: un sujeto fue detenido por atacar con un cuchillo a su pareja y a su hijo de 4 años

El estremecedor caso tuvo lugar en la localidad de Machagai. El sujeto tiene 24 años.

La Policía del Chaco detuvo esta madrugada a un joven de 24 años, acusado de intentar matar a su pareja y a su hijo de 4 años en un violento ataque con un arma blanca ocurrido el miércoles por la tarde en la localidad de Machagai. El hecho se produjo alrededor de las 14.10 del miércoles, cuando la mujer de 23 años, ingresó por sus propios medios al hospital local junto a su hijo, ambos con heridas punzocortantes en el cuello. Tras las primeras atenciones, ambos fueron derivados al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña por la gravedad del cuadro.

Según la declaración de la hermana de la víctima, la joven estaba discutiendo con su agresor, cuando tomó un cuchillo y la atacó en el cuello, destaca el parte policial. Luego se dirigió contra el niño, apuñalándolo también en la zona del cuello, para posteriormente escapar en una motocicleta Lifan 150 cc, agrega el comunicado oficial. La familia advirtió además que el agresor podría intentar abandonar la provincia, ya que posee domicilio en Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte, la Fiscalía N° 1 ordenó su inmediata aprehensión, el trabajo del gabinete científico del Poder Judicial y el despliegue de un operativo amplio con personal de Comisarías de Machagai, Quitilipi, Presidencia de la Plaza, Colonia Aborigen, Investigaciones Complejas Interior, Seguridad Rural y Policía Caminera.

Durante la tarde se realizaron pericias en el lugar del ataque y se secuestraron tarjetas, documentación personal y un celular perteneciente al sospechoso. Los médicos confirmaron que Saucedo sufrió una herida superficial en el cuello y fue dada de alta, mientras que el menor presenta lesión vascular y fue trasladado al Hospital Pediátrico de Resistencia.

Finalmente, cerca de las 00.10 de este jueves, personal policial que patrullaba la exruta 16, entre Quitilipi y Machagai, observó a un motociclista que coincidía con la descripción del prófugo. Tras una breve persecución, Avalos fue interceptado y reducido por el personal del Servicio Externo. Al momento de la detención se secuestraron la moto Lifan 150 cc, un cuchillo de 12 cm, un celular Samsung, un casco, ropa y otros elementos personales. Avalos quedó a disposición de la Comisaría de Machagai y de la Fiscalía interviniente, acusado de tentativa de homicidio. Las actuaciones continúan.