Bullrich, sobre el nuevo Senado: “Las cosas ahora van a cambiar, vamos a sacar todas las leyes”

La flamante legisladora de La Libertad Avanza (LLA) consideró que la renovación de la Cámara alta provoca un equilibrio de fuerzas que abre un escenario muy positivo para el oficialismo, que buscará avanzar con reformas estructurales.

Hoy 11:22

El nuevo escenario político en el Senado entusiasma de sobremanera al gobierno nacional, que tendrá en Patricia Bullrich a su principal espada legislativa. En ese marco, la nueva legisladora de LLA expresó su optimismo porque entiende que la nueva conformación que le permitirá al oficialismo avanzar con su agenda de reformas estructurales.

“Las cosas ahora van a cambiar porque nosotros somos una mayoría importante en la Cámara de Senadores y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, auguró la exministra de Seguridad. “Nosotros tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo nos importa”, indicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Frente al desafío de obtener el apoyo necesario para la reforma laboral, Bullrich se mostró pragmática: “Ya estamos hablando con todos para tratar de buscar un acuerdo sobre una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar. Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina. Tenemos que volver a esa realidad. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales actuales”.

En tanto, sobre la resistencia de bloques opositores, en particular el kirchnerismo y la CGT, afirmó que la estrategia será centrar el debate con quienes tengan voluntad reformista.

La dirigente anticipó que, además de la reforma laboral, el oficialismo priorizará el tratamiento del Presupuesto, una ley tributaria, el Código Penal y la ley de inocencia fiscal. “Quedan cosas que van a arrancar, no creo que terminen, como el Código Penal, la ley de inocencia fiscal, que también es importante. También una ley tributaria. Esas son las cosas que se van a discutir ahora. Si nosotros ahora avanzamos con la ley laboral y avanzamos con Presupuesto en enero, luego se irá conformando la segunda etapa y vamos a avanzar con todas las demás”.

Además, Bullrich reconoció la resistencia que enfrenta el oficialismo por parte del kirchnerismo y la Confederación General del Trabajo (CGT), pero sostuvo que la clave será construir acuerdos con sectores afines. “No siempre necesitás que te voten aquellos que piensan totalmente distinto, tenés que juntar los que piensan similar y con eso sacar la ley. Porque discutir con alguien que piensa totalmente diferente no tiene sentido”, sostuvo.