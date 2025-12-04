El FMI dijo que alcanzar el objetivo de reservas para fin de año “será un desafío”

La vocera del organismo llamó a las autoridades a “implementar un marco monetario y cambiario coherente y sólido que contribuya a respaldar” la compra de dólares.

En medio de las crecientes dudas sobre si la Argentina podrá cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fin de año, el organismo multilateral señaló este jueves que alcanzar el objetivo de acumulación de reservas será un “desafío” e insistió en que el Gobierno debe “aprovechar la ventana de oportunidad” para implementar un “marco monetario y cambiario consistente” para respaldar la compra de dólares.

“En este momento, alcanzar el objetivo de reservas para fin de año será un desafío. No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el período venidero para reconstruir las reservas internacionales y, una vez más, la razón por la que abogamos por unas reservas más sólidas es para reforzar la estabilidad macroeconómica que ya se ha logrado y también para fortalecer la resiliencia general de la Argentina frente a las crisis”, señaló la directora de comunicación del FMI, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó diario La Nación.

“Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario coherente y sólido que contribuya a respaldar la acumulación de reservas”, reforzó Kozack, que en su última conferencia de prensa, el mes pasado, ya había hecho un llamado en el mismo sentido a las autoridades argentinas.

Consultada sobre la posibilidad de que el FMI le otorgue un waiver a la Argentina en caso de no cumplir con la meta de reservas pautada en el acuerdo con el organismo, Kozack evitó dar precisiones. “No voy a especular en este momento, ya que se considerará como parte de los debates para la próxima revisión”, dijo la vocera del organismo.

Para cumplir con la meta de reservas del FMI para fin de año, que fue flexibilizada en agosto pasado, el Banco Central (BCRA) debería terminar con un balance de reservas neto negativo en torno a US$3300 millones.

Kozack también hizo referencia al proceso de reformas que busca implementar la administración de Javier Milei a partir del 10 de diciembre próximo, cuando se conforme el nuevo Congreso, para sostener los avances económicos del Gobierno.

“Como mencionamos anteriormente, se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad. Desde nuestra perspectiva, las reformas continuas en los frentes macroeconómico y estructural ayudarían a sostener y ampliar los avances ya logrados, en particular en la reducción de la inflación, la reducción de la pobreza y, por supuesto, el crecimiento, que estimamos será del 4,5% este año", dijo Kozack.

“Por lo tanto, algunas reformas adicionales ayudarían a sostener estos avances. ¿A qué nos referimos específicamente? En primer lugar, las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear buffers [amortiguadores] adecuados en la Argentina. Esto ayudará al país a abordar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados de capitales“, añadió.