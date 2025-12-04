Víctor Riggio, a un paso de Sarmiento: el DT tiene todo acordado y solo resta un detalle clave

El exentrenador de Central Norte ya negoció su arribo al Profe y aguarda los últimos detalles que cerrarían su oficialización.

Hoy 16:36

Sarmiento de La Banda está a punto de cerrar a su nuevo director técnico y, salvo un giro inesperado, el elegido será Víctor Riggio. El entrenador, de paso por Central Norte de Salta, tiene prácticamente todo acordado para hacerse cargo del equipo bandeño de cara a la temporada 2026.

Según pudo saberse, las charlas entre las partes avanzaron de manera positiva en los últimos días y solo queda un punto por definir: el presupuesto que el club pondrá a disposición para el armado del plantel. La dirigencia de Sarmiento debe comunicarle a Riggio el monto asignado para incorporaciones y, una vez aprobado ese aspecto, el acuerdo quedará sellado.

Riggio llega con la intención de asumir un proyecto fuerte en el fútbol santiagueño, respaldado por su experiencia en el ascenso y su reciente ciclo en Central Norte. En Sarmiento lo ven como el nombre ideal para encarar un 2026 que promete ser exigente.

Con la negociación prácticamente definida, en La Banda esperan que el anuncio oficial llegue en las próximas horas. Si no aparece ningún contratiempo, Víctor Riggio será el nuevo entrenador del Profe y comenzará a delinear los primeros refuerzos para el próximo año.