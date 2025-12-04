Catamarca: tres mujeres detenidas por viajar con 65 kilos de droga en mochilas

El Juzgado Federal N°1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron la incautación de la droga.

Hoy 19:41

Tres mujeres fueron detenidas acusadas de viajar con 65 kilos de droga de marihuana ocultos en mochilas en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Efectivos del Escuadrón 67 perteneciente a la Gendarmería Nacional realizaban un control sobre la ruta nacional 38, a la altura del kilómetro 592, cuando requisaron un micro que había partido desde la provincia de Salta hacia Mendoza para un “tour de compras”.

Los oficiales inspeccionaron la bodega del ómnibus, donde encontraron tres bultos de grandes dimensiones que emanaban un fuerte olor a cannabis sativa, motivo por el que identificaron a tres ciudadanas mayores que llevaban unos 60 paquetes rectangulares, que acondicionaban mochilas infantiles.

En presencia de testigos, el personal de la Fuerza efectuó las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron la existencia de 65 kilos 868 gramos de marihuana.

El Juzgado Federal N°1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron la incautación de la droga, al tiempo que las arrestadas quedaron a disposición por infracción a la Ley 23.737.