Franco Colapinto terminó 10° en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi de F1

El argentino completó una tanda estable en Yas Marina y cerró dentro del top 10 en el inicio del fin de semana. La siguiente salida a pista será a las 10.

Hoy 07:53

El campeonato mundial de Fórmula 1 celebra este fin de semana el Gran Premio de Abu Dhabi, última ronda del calendario y competencia que marca el fin de una era técnica ante el cambio reglamentario que se llevará a cabo desde el 1° de enero; y la pista de Yas Marina tuvo el inicio de las actividades con la primera de las dos prácticas del día, en donde Franco Colapinto quedó ubicado en la décima posición con el Alpine A525, que mostró un interesante funcionamiento en el trazado de 5.281 metros, durante sus 28 vueltas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA PRÁCTICA EN VIVO (Opc 3)

El piloto argentino desarrolló la sesión sin grandes dificultades, tomando referencias desde el comienzo y llevando a cabo la planificación del equipo de Enstone con el objetivo de evaluar la prestación del auto con dos juegos de neumáticos: medios y blandos. Con el compuesto amarillo (medios) hizo en el comienzo 11 vueltas, registrando 1m25s218, tras algunos ajustes en los alerones delanteros; luego de diez minutos de una parada en boxes, en donde calzó los neumáticos rojos (blandos), dio otra media docena de giros, estableciendo 1m24s855, a 0s370 de Lando Norris (McLaren).

Tras otra detención en los boxes, en donde Alpine F1 Team realizó un chequeo del A525, Colapinto volvió a girar con los neumáticos medios usados y mayor carga de combustible, para evaluar la puesta a punto y el ritmo que se pretende de cara a la competencia del domingo, rodando en 90 segundos las restantes decena de vueltas.

Cronograma del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

• 06:30 – Práctica Libre 1

• 10:00 – Práctica Libre 2

Sábado 6 de diciembre

• 07:30 – Práctica Libre 3

• 11:00 – Clasificación

Domingo 7 de diciembre

• 10:00 – Carrera