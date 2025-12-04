En vivo: Franco Colapinto vuelve a la acción con las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1

Este viernes comienza la actividad en Yas Marina y el argentino buscará cerrar la temporada con sus primeros puntos. Norris, Verstappen y Piastri pelean mano a mano por el título.

Hoy 06:37

La Fórmula 1 pone primera este viernes en Abu Dhabi y dará inicio al último capítulo de una temporada 2025 cargada de intensidad, polémicas y cambios constantes. En el circuito de Yas Marina, todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, quien quiere completar el año con una actuación sólida pese a las dificultades de su Alpine.

El argentino abrirá el fin de semana desde las 06:30, cuando se dispute la Práctica Libre 1, mientras que la Práctica Libre 2 será a las 10:00. El ritmo continuará el sábado con la Práctica Libre 3 a las 07:30, y luego llegará el turno decisivo de la clasificación, pautada para las 11:00, donde Colapinto intentará acercarse a la zona media para soñar con una buena largada. La carrera, que promete ser vibrante, se correrá el domingo a las 10:00.

El fin de semana también tendrá un condimento único: la definición del campeonato mundial. Lando Norris llega como líder con 408 puntos, seguido muy de cerca por Max Verstappen (396) y Oscar Piastri (392). El británico será campeón con solo subirse al podio, mientras que Verstappen necesita ganar y esperar un tropiezo de Norris. Piastri, obligado a terminar adelante de ambos, depende además de otros resultados para soñar con la corona.

En paralelo, Colapinto intentará cerrar un año difícil con una sonrisa. Sin poder sumar puntos aún, el argentino viene de ser 14° en Qatar, y su mejor resultado del 2025 fue un 11° puesto en los Países Bajos. Con un Alpine que nunca encontró competitividad, Yas Marina aparece como la última oportunidad para despedirse con una buena imagen.

Cronograma del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

• 06:30 – Práctica Libre 1

• 10:00 – Práctica Libre 2

Sábado 6 de diciembre

• 07:30 – Práctica Libre 3

• 11:00 – Clasificación

Domingo 7 de diciembre

• 10:00 – Carrera