Arrancan los partidos de vuelta del Torneo Regional: dos duelos abren la Segunda Ronda Eliminatoria

Vélez y Talleres de Nueva Esperanza y Unión Santiago frente a Central Córdoba de Frías se miden en la jornada del viernes.

Hoy 01:19

Con dos encuentros este viernes, arrancan los partidos de vuelta de la segunda ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

La jornada abrirá el viernes 5 de diciembre, a las 17.30, con el cruce entre Vélez y Talleres de Nueva Esperanza, dirigido por Jorge Carrizo, de Quimilí, acompañado por Manuel Sandobal, Mariano Moreno y Enzo Suárez. Más tarde, desde las 22.00, será el turno de Unión Santiago frente a Central Córdoba de Frías, con arbitraje de Gabriel Ordoñez y la terna de Termas de Río Hondo: Matías Parrado, Lucas Rodríguez y Martín Paz.

El cierre de la programación llegará el domingo 7 de diciembre con tres partidos que prometen definiciones calientes. A las 17.00, Río Dulce recibirá a Agua y Energía, con el tucumano Lautaro Carzola como juez principal. Media hora más tarde, Defensores de Monte Quemado se medirá con Comercio de Campo Gallo, bajo la conducción de Marcos Ledesma y sus asistentes loretanos.

La fecha concluirá a las 20.00, cuando Central Argentino enfrente a Sportivo Comercio, duelo que contará con el arbitraje de Fernando Quiroga y una terna conformada por Renzo Padilla, Maximiliano Lescano y Luis Medina.