Arrancan los partidos de vuelta del Torneo Regional: dos duelos abren la Segunda Ronda Eliminatoria

Vélez y Talleres de Nueva Esperanza y Unión Santiago frente a Central Córdoba de Frías se miden en la jornada del viernes.
Con dos encuentros este viernes, arrancan los partidos de vuelta de la segunda ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.
La jornada abrirá el viernes 5 de diciembre, a las 17.30, con el cruce entre Vélez y Talleres de Nueva Esperanza, dirigido por Jorge Carrizo, de Quimilí, acompañado por Manuel Sandobal, Mariano Moreno y Enzo Suárez. Más tarde, desde las 22.00, será el turno de Unión Santiago frente a Central Córdoba de Frías, con arbitraje de Gabriel Ordoñez y la terna de Termas de Río Hondo: Matías Parrado, Lucas Rodríguez y Martín Paz.
El cierre de la programación llegará el domingo 7 de diciembre con tres partidos que prometen definiciones calientes. A las 17.00, Río Dulce recibirá a Agua y Energía, con el tucumano Lautaro Carzola como juez principal. Media hora más tarde, Defensores de Monte Quemado se medirá con Comercio de Campo Gallo, bajo la conducción de Marcos Ledesma y sus asistentes loretanos.
La fecha concluirá a las 20.00, cuando Central Argentino enfrente a Sportivo Comercio, duelo que contará con el arbitraje de Fernando Quiroga y una terna conformada por Renzo Padilla, Maximiliano Lescano y Luis Medina.