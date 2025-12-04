Buscan a Paquito: levantaron a un perrito en la zona de Tribunales y su familia pide ayuda

La mascota, de tamaño pequeño y color gris, desapareció este jueves y sus dueños están desesperados por encontrarla.

04/12/2025

La familia de Paquito, un perrito pequeño y de color gris, pide colaboración urgente para dar con su paradero luego de que fuera levantado en la zona de Tribunales.

El animal llevaba una chapita identificatoria que dice “Frida”, un detalle clave para reconocerlo. Sus dueños señalaron que lo buscan intensamente por toda el área y piden que quien lo haya visto se comunique de inmediato.

Para aportar información, los vecinos pueden llamar o enviar mensaje al 3855946236. Cada dato puede ser fundamental para reencontrarlo.