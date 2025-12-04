Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 29º
X
Mascotas

Buscan a Paquito: levantaron a un perrito en la zona de Tribunales y su familia pide ayuda

La mascota, de tamaño pequeño y color gris, desapareció este jueves y sus dueños están desesperados por encontrarla.

04/12/2025

La familia de Paquito, un perrito pequeño y de color gris, pide colaboración urgente para dar con su paradero luego de que fuera levantado en la zona de Tribunales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El animal llevaba una chapita identificatoria que dice “Frida”, un detalle clave para reconocerlo. Sus dueños señalaron que lo buscan intensamente por toda el área y piden que quien lo haya visto se comunique de inmediato.

Para aportar información, los vecinos pueden llamar o enviar mensaje al 3855946236. Cada dato puede ser fundamental para reencontrarlo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un camión batea volcó durante tareas de enripiado en la Ruta Provincial N° 4 y dejó lesiones leves en el conductor
  2. 2. “Me cuesta salir de la cáscara”: la emotiva despedida de Alex Pelao en MasterChef tras hablar de sus trastornos alimenticios
  3. 3. Cayó un helicóptero sobre canchas de tenis en Palermo: cuatro personas resultaron heridas
  4. 4. Víctor Paz fue reelecto en el Sindicato de Comercio y llamó a “defender los derechos de los trabajadores”
  5. 5. Estados Unidos atacó una “narcolancha” en el Pacífico, mientras aumenta la tensión con Venezuela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT