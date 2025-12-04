El Centro de Salud Mama Antula realizará este viernes una jornada gratuita de testeo de VIH, sífilis y hepatitis B y C

La doctora Nora Montes, directora del nosocomio fue entrevistada en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

En el marco de una campaña de concientización y prevención, la directora del Centro de Salud Integral Mama Antula, doctora Nora Montes, anunció en Radio Panorama que este viernes se llevará a cabo una jornada gratuita de testeo rápido de VIH, sífilis y hepatitis B y C. La actividad se realizará de 9 a 18, sin turno previo y por orden de llegada, con el objetivo de acercar a la comunidad un acceso sencillo, confidencial y seguro a estos estudios.

La profesional explicó en El Dueño de la Tarde que el procedimiento es simple: primero se controlan los parámetros vitales y luego las educadoras sanitarias brindan información, folletería y preservativos. Quienes deseen testearse recibirán una breve explicación y se les realizará una punción mínima en la yema del dedo. Los resultados, que demoran entre 15 y 30 minutos, se consultan únicamente mediante un código QR personal, lo que garantiza absoluta confidencialidad. “No se registra nombre ni apellido. Solo iniciales y un código. El paciente es el único que puede acceder a su resultado”, aclaró.

Montes subrayó la importancia de la prevención y la detección temprana, especialmente ante el aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual en personas cada vez más jóvenes. Recordó que, en caso de resultar positivo, existe un proceso de confirmación y tratamientos altamente efectivos disponibles en el sistema público. En el caso del VIH, destacó que hoy es posible alcanzar la condición de “indetectable” con buena adherencia terapéutica, lo que permite llevar una vida normal y sin riesgo de transmisión.

Además del testeo, el centro ofrecerá la posibilidad de iniciar o completar el esquema de vacunación contra la hepatitis B, una cobertura en la que, según indicó, los adultos muestran índices más bajos de lo esperado. “Están dadas todas las condiciones para que la gente aproveche: es gratuito, accesible y con muy buena atención”, remarcó la directora.

