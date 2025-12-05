Cayó un "delivery" de drogas tras una ardua investigación

Ocurrió en Icaño, departamento Avellaneda. La policía montó un operativo y secuestró estupefacientes.

Hoy 00:34

Detienen a un hombre y desmantelan un punto de narcomenudeo con reparto a domicilio en el departamento Avellaneda.

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas desbarató un importante punto de venta de estupefacientes en Icaño, departamento Avellaneda.

Tras un allanamiento en el Barrio San Carlos, fue detenido un sujeto Lencinas de 43 años, acusado de comercializar droga bajo la modalidad de delivery.

Durante el operativo, se incautaron 5 envoltorios de cocaína y 34 de marihuana, además de dinero en efectivo, una balanza digital y otros elementos.

El detenido quedó a disposición de la justicia, en una causa liderada por la Fiscal Dra. Alejandra Sobrero y la jueza Dra. Ana María Ruíz González.