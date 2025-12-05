Olímpico se hizo fuerte en La Banda y le empató la serie a Nicolás por la Copa 60 años de Canal 7

El elenco de José María Gerez se impuso 73 a 63 en el segundo duelo de la final del Pre-Federal y ahora todo se define el próximo sábado.

Hoy 01:07

Olímpico sacó pecho en La Banda y estiró la serie ante Nicolás Avellaneda, al quedarse con un triunfo clave por 73-63 en el segundo juego del Torneo Pre-Federal Copa 60 Años de Canal 7. En un partido intenso y de rachas, el Negro bandeño mostró carácter en el complemento y dejó todo listo para un tercer duelo decisivo.

En el inicio, la visita aprovechó su experiencia para quedarse con el primer cuarto por 19-12, en un tramo donde supo manejar mejor los tiempos. El segundo periodo fue más parejo, con los dos equipos apostando fuerte en ataque. Olímpico ajustó, ganó el parcial 23-21, pero igualmente se fue al descanso abajo 40-35.

La levantada del local llegó en el tercer cuarto, donde afinó la puntería y encontró sociedades ofensivas clave. Con un parcial 20-13, Olímpico dio vuelta la historia y entró al último segmento arriba 55-53, ante un Nicolás que sintió el golpe.

En el cierre, pese a la reacción de la visita, el Negro bandeño mostró firmeza defensiva y terminó cerrando el partido con un 18-10 que selló la victoria 73-63. Con este resultado, la serie quedó empatada y todo se definirá el sábado a las 22, en la cancha de Independiente BBC.

En el ganador se lució Maximiliano Cerioni, autor de 24 puntos, mientras que Rodrigo Stancampiano aportó 21. En Nicolás, los más destacados fueron Martín Balteiro con 22 y Daniel Rossi con 16.