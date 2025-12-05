El gobernador Zamora y la intendente Fuentes inauguraron el nuevo edificio de la Dirección de Rentas de la Municipalidad

Del acto oficial también participaron otras autoridades provinciales y municipales.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, y la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, inauguraron el nuevo edificio propio de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de la Capital, dentro de la política de mejoras de servicios para los vecinos y de otorgar óptimos ámbitos laborales a la planta de personal.

El acto oficial contó además con la participación del vicegobernador, Carlos Silva Neder; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; secretarios y subsecretarios del gabinete municipal, funcionarios, representantes de entidades del barrio Parque y vecinos.

Además del área de Rentas, en el nuevo edificio también funcionarán Contaduría, Tesorería y Sueldos. Cuenta con 6 plantas tipo salones de usos múltiples que permiten adaptarse a las necesidades de los empleados, tiene una superficie cubierta aproximada de 1980 metros cuadrados y una altura 24,50 metros. La terraza está coronada con una pérgola metálica sobre la esquina de Ejército Argentino y Jujuy.

La intendente Fuentes destacó que la obra tiene un gran significado porque surgió de la iniciativa de profesionales municipales. “Este es un anhelo de la casa propia, que hoy es una realidad para todos los empleados de Rentas de la Municipalidad dela Capital”, remarcó.

Destacó el crecimiento edilicio que tuvo la ciudad en las últimas décadas con obras del gobierno provincial, de la municipalidad y del sector privado. Recalcó que la nueva sede de Rentas permitirá a los vecinos sentirse cómodos al momento de realizar trámites.

En un párrafo especial, la jefa comunal agradeció al gobernador Zamora por el acompañamiento en cada uno de los proyectos del municipio para generar más obras y mejores servicios para la comunidad.

El cierre estuvo a cargo del gobernador Zamora quien agradeció la invitación a formar parte de la flamante inauguración y acompañar a la Municipalidad, a la intendente Fuentes y a todos los que prestan servicio en la Dirección de Rentas.

“Antes de ser gobernador fui intendente y eso se lleva siempre, por eso felicito a todos los que van a trabajar en el nuevo edificio”, resaltó. Además transmitió los saludos del jefe de Gabinete y próximo gobernador, Elías Suárez.