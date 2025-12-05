El empleo argentino no cae: lo están dejando caer

De acuerdo con el reciente informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL–IIEP), el nivel de empleo formal regresó al valor de octubre de 2022.

Hoy 05:07

Por Juan Pablo Chiesa, en diario Ámbito

La Argentina volvió a mostrar números que duelen más por repetidos que por sorpresivos. El reciente informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL–IIEP) confirma lo que hace tiempo intuimos: el empleo asalariado formal no se está ajustando… se está desmoronando.

En agosto, el mercado laboral perdió 13.100 puestos formales; el sector privado aportó 10.600 de esas bajas, y el sector público otras 1.700. No es una corrección cíclica: es una tendencia. Cuatro meses consecutivos de caída en pleno 2025. Y desde 2023, el país no genera empleo neto. Lo replica cada pyme: “No puedo contratar”. Lo admite cada ciudadano: “No llego a fin de mes”. Cuando un país no suma trabajo privado, el futuro deja de ser un horizonte y se vuelve un suspenso.

Un mercado laboral que volvió a 2022

Según EDIL, el nivel de empleo formal regresó al valor de octubre de 2022. Tres años perdidos. Lo que en cualquier economía saludable sería un llamado de atención, acá pasa por costumbre. Porque el problema no es un mal dato: es la repetición. La Argentina vive en una especie de “loop laboral”: crea un puñado de empleos con la mano izquierda y los pierde con la derecha.

El salario mínimo cayó 35% en términos reales desde noviembre de 2023. Los salarios del sector privado bajan. Los del sector público cayeron 14% en el mismo período. Por donde lo mires, el trabajador argentino está siendo obligado a financiar el ajuste. Cuando el salario real cae y el empleo no sube, lo que se ajusta no es el gasto: se ajusta la vida.

La industria perdió 47 mil empleos desde 2023. La construcción destruyó 94 mil empleos desde su pico. Son los dos sectores que adelantan el clima económico. Si industria y construcción se achican, la economía deja de ser proyecto y vuelve a ser supervivencia.

El flujo laboral también se deteriora. Las renuncias explican el 48% de las bajas. Y las tasas de salida superan a las tasas de entrada casi todo el año. Cuando se renuncia más de lo que se contrata, el mensaje es simple: los trabajadores no abandonan puestos; abandonan certezas.

En 16 provincias cayó el empleo formal. Buenos Aires y CABA explicaron 84% de la caída total. El país no solo tiene menos empleo: tiene menos aire. El trabajador argentino ya no teme perder su empleo. Teme no poder reemplazarlo Lo que hace falta no es un plan; es un orden.

Podemos discutir reformas, modernizaciones, incentivos. Pero antes de cualquier ingeniería laboral, hace falta algo elemental: institucionalidad. Un país que no baja impuestos al trabajo, que no simplifica el alta laboral, que no da previsibilidad jurídica, es un país que invita a la informalidad. No hay magia: Sin reglas estables, no se contrata; sin crédito accesible, no se invierte; sin seguridad jurídica, no se planifica. Y sin planificación, no hay empleo que sobreviva y país que aguante.

El empleo argentino no cae porque sí. Cae porque nadie lo sostiene. Cae porque la política sigue discutiendo slogans y no instituciones. Cae porque las empresas trabajan con miedo y los trabajadores viven con angustia. Cae porque la productividad quedó atrapada entre la inflación y la incertidumbre. Pero especialmente cae porque la Argentina dejó de creer en sí misma como nación productiva. No necesitamos discursos nuevos; necesitamos reglas viejas: trabajo formal, esfuerzo, estabilidad, seguridad jurídica, previsibilidad. El empleo no va a volver mientras el país siga celebrando el parche y temiendo al cambio.

Y aunque duela escribirlo, lo digo como abogado especialista en trabajo y en empleo, de hace mas de 15 años, y como alguien que recorre fábricas, oficinas y comercios todos los días: el empleo no cae, lo están dejando morir.